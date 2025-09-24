Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei agradeció este miércoles los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos , luego de que Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, informara que negocia con la Argentina una línea swap de U$S 20.000 millones con el Banco Central.

" Gracias al presidente Donald Trump y secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino . Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad", escribió el mandatario en la red social X.

MERCADO CAMBIARIO Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei

En su anuncio, Bessent reveló que negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija. Asimismo, señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.

Gracias Presidente @POTUS y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos… https://t.co/sXJk3SRg3B

“Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas ", señaló el funcionario de Trump.

"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", indicó.

Javier Milei recibió el respaldo de Donald Trump

En el encuentro entre la delegación argentina y Trump, Milei recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos. "Javier Milei es un gran amigo, luchador y un ganador, y cuenta con mi total apoyo para la reelección como presidente. Nunca los defraudará", expresó.

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, señaló el norteamericano.

Trump acudió a la reunión bilateral en la sede de la ONU junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras que Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Gerardo Werthein. Fuente: NA.