Javier Milei recibió el respaldo de Donald Trump: "Tiene mi total apoyo para la reelección".

Donald Trump recibió a Javier Milei en Nueva York con puros elogios. El presidente norteamericano destacó la gestión del Gobierno Nacional. Se esperan anuncios.

El presidente Javier Milei se encontró este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. En la reunión bilateral que mantuvieron el norteamericano le brindó su apoyo al argentino y destacó las conversaciones con su secretario del Tesoro, además de respaldar una eventual reelección.

Milei recibió la publicación impresa en la red social Truth donde Trump expresó su apoyo al Gobierno Nacional: "Javier Milei es un gran amigo, luchador y un ganador, y cuenta con mi total apoyo para la reelección como presidente. Nunca los defraudará".

El mandatario estadounidense afirmó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

"Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Además, destacó la buena relación con la Argentina, y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta.

La reunión en Nueva York

Trump acudió a la reunión bilateral en la sede de la ONU junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras que Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Gerardo Werthein.

El estadounidense dijo que el jefe de Estado "está haciendo un fantástico trabajo" para que la "Argentina sea grande de nuevo".

El encuentro tuvo el objetivo de cerrar un acuerdo para un préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana que vence en los próximos quince meses y a su vez fortalecer las reservas del Banco Central.

Fuentes oficiales informaron que los líderes hablaron durante casi 20 minutos. A lo largo del día podría haber un nuevo anuncio del secretario del Tesoro sobre cómo será la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina.

Javier Milei agradeció el apoyo de Donald Trump

Tras el encuentro, el Presidente publicó el texto entregado por Trump y le agradeció: "Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario".

La Argentina inició conversaciones formales para conseguir un respaldo especial del gobierno de Trump, clave para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año por USD 8.500 millones. El país también busca acceder a un fondo de emergencia destinado a naciones en crisis coyuntural.

Además del vínculo con Washington, abrieron canales de diálogo con inversores de Wall Street, quienes estarían dispuestos a prestar financiamiento adicional, aunque bajo condiciones estrictas. Estas gestiones apuntan a reforzar las reservas y dar certidumbre a los mercados.

