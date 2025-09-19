este viernes

Javier Milei negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para afrontar los vencimientos de deuda de 2026

El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno avanza en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda externa.

.Javier Milei confirmó que negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para afrontar los vencimientos de deuda de 2026

.Javier Milei confirmó que negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para afrontar los vencimientos de deuda de 2026

Foto: Casa Rosada
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", indicó.

"Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son U$s 4.000 millones en enero y U$s 4.500 millones en julio, con lo cual nosotros venimos trabajando", señaló el mandatario en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior.

Lee además
en medio de la sangria de dolares y la desconfianza de los mercados, javier milei juega su carta extrema
Semana negra

En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema
En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

"Esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno... Hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí, estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", añadió Milei.

Las declaraciones del Presidente se suman a las que hizo el jueves por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, en el canal de streaming Carajo. En medio de la tensión cambiaria, el titular del Palacio de Hacienda defendió el esquema de bandas y anunció: "Vamos a vender hasta el último dólar".

Además, Caputo intentó llevar tranquilidad a los bonistas acreedores de la deuda argentina al negar un posible default. "Vamos a buscar garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero, sino los de junio también. Todavía no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado", señaló. / C5N.-

Temas
Seguí leyendo

Milei bajó del equipo de campaña a uno de los principales nexos con Cornejo

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

Manuel Adorni: "Para aplicar la ley de financiamiento universitario los diputados deberían dejar de cobrar"

Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar el veto a la ley de reparto de los ATN

Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei

Patricia Bullrich canceló su visita a Mendoza y ahora se espera la venida de Javier Milei

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Las Más Leídas

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Importante despliegue policial en el marco de distintas causas penales por robo. 
Mirá las fotos y videos

Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Los dos senadores radicales se abstuvieron durante la votación video
Senado de la Nación

El argumento de los radicales mendocinos para no rechazar el veto a la ley de ATN

Te Puede Interesar

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Por Sitio Andino Sociedad
El candidato de LLA recorrió el Este provincial junto a Pamela Verasay
Elecciones 2025

En campaña, Luis Petri recorrió el Este: reunión con vecinos y visitas a comerciantes

Por Sitio Andino Política
En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema
Semana negra

En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema

Por Marcelo López Álvarez