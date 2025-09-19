Javier Milei negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para afrontar los vencimientos de deuda de 2026

.Javier Milei confirmó que negocia un préstamo con el Tesoro de EE.UU. para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 Foto: Casa Rosada

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", indicó.

"Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son U$s 4.000 millones en enero y U$s 4.500 millones en julio, con lo cual nosotros venimos trabajando", señaló el mandatario en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior.

"Esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno... Hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí, estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", añadió Milei.

Las declaraciones del Presidente se suman a las que hizo el jueves por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, en el canal de streaming Carajo. En medio de la tensión cambiaria, el titular del Palacio de Hacienda defendió el esquema de bandas y anunció: "Vamos a vender hasta el último dólar".

Además, Caputo intentó llevar tranquilidad a los bonistas acreedores de la deuda argentina al negar un posible default. "Vamos a buscar garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero, sino los de junio también. Todavía no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado", señaló. / C5N.-