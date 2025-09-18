Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

Rechazo al veto

Tras un nuevo golpe en el Congreso, los diputados nacionales por Mendoza ven a un presidente sin apoyo. La entrevista a Martín Aveiro y Adolfo Bermejo.

 Por Cecilia Zabala

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación volvió a darle un fuerte revés al Gobierno Nacional, cuando por amplia mayoría se rechazó el veto a las leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario, aprobadas por el Congreso. La Cámara Baja ratificó ambas leyes, con siete votos de los diez diputados nacionales por Mendoza. El análisis de los dos representantes del PJ, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo.

Los dos diputados nacionales expresaron su defensa a las leyes que el presidente vetó y hablaron de la "debilidad" que está teniendo la administración de Javier Milei, con la pérdida de aliados que ayer votaron en contra a los vetos, como es el caso de los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

En diálogo con Aconcagua Radio en el programa Hermoso Caos, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo analizaron la situación y coincidieron en la apreciación respecto al gobierno nacional.

Martín Aveiro: "Los soldados de Milei se van bajando"

"Influyeron las marchas en todo el país, la fuerte presencia de la gente", destacó Aveiro y advirtió por la "debilidad política del presidente". "Los que eran soldados imperiales de la guardia de Milei se van bajando", dijo en relación al voto de los dos radicales, pese a la alianza con La Libertad Avanza de cara a las elecciones 2025.

De hecho, Verasay es candidata en la lista de Milei, detrás del ministro de Defensa Luis Petri, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Mendoza.

Adolfo Bermejo: "Los radicales tienen pintura para segunda mano"

En ese sentido coincidió Adolfo Bermejo, quien advirtió "el problema que está teniendo Mendoza es esta alianza que ha hecho el gobernador con el presidente". Y dijo que los radicales no solo se pintaron de violeta, sino que "tienen pintura para una segunda mano, van a tener consecuencias electorales".

"El problema es que La Libertad Avanza no solo tiene problemas con los gobernadores, los está teniendo en el Congreso. La votación fue contundente, cada vez se le complica más al Gobierno Nacional porque los aliados se les van despegando", señaló Bermejo en el programa Hermoso Caos.

"Veo un Gobierno con muchísima debilidad, con situaciones internas de gravedad. Hay un sinfín de cosas que van pasando", agregó.

"Veo con mucha preocupación cómo sigue esto, con un gobierno debilitado, con cada vez menos aliados", Además, se refirió al veto a la ley de los ATN, que se tratará en el Senado. "Esa ley fue consensuada con todos los gobernadores, no se entiende que la haya vetado.

