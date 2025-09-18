En la marcha de apoyo a la Universidad Pública

San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada

Lo que comenzó como una movilización pacífica en San Rafael se convirtió en un episodio de violencia que recordaron tiempos que la comunidad creía superados.

San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada.

San Rafael, el desconcierto de una represión injustificada.

 Por Marcelo López Álvarez

La siempre tranquila, pacífica y acogedora ciudad de San Rafael vivió ayer en la tarde un inexplicable episodio de violencia y represión policial que no se condice ni con la historia del pueblo sanrafaelino ni con la normalidad con la que se había desarrollado la marcha de apoyo a la Universidad Pública.

Lo que comenzó como una marcha pacífica en defensa de la universidad pública, organizada por estudiantes, docentes y vecinos, terminó —a partir de la impericia policial— envuelto en escenas de represión que recordaron tiempos que la comunidad creía superados.

Lee además
El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael
El jefe comunal sanrafaelino lamentó los hechos ocurridos durante la marcha universitaria video
Represión en el Sur provincial

Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

El propio intendente, Omar Félix, y legisladores como Pedro Serra resultaron afectados por el accionar de las fuerzas de seguridad, lo que agudizó el malestar social y generó un inmediato cruce con la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus.

De la manifestación al caos en San Rafael

El encuentro, convocado en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las Universidades, había transcurrido en calma. Sin cortes de tránsito y con un clima de reivindicación cívica, se escuchaban los discursos de autoridades académicas cuando un inexplicable operativo policial alteró la escena. Según múltiples testigos, un grupo de agentes intentó retirar a un pequeño grupo de jóvenes apostados en la avenida principal, lo que derivó en empujones, forcejeos y uso de gas pimienta.

La situación escaló rápidamente: legisladores provinciales y concejales que buscaban contener el conflicto terminaron siendo también alcanzados por los efectos de la represión, y el propio intendente Félix relató que recibió gas en los ojos mientras intentaba frenar a los uniformados que al parecer cumplían imprecisas órdenes.

El accionar policial contrasta claramente con lo que se vio en la ciudad de Mendoza, donde, a pesar de la enorme multitud —aún mayor que la marcha del año pasado— y los cientos de efectivos policiales movilizados, todo se desarrolló con absoluta normalidad y paz.

“No veíamos escenas así desde los años 70”

El jefe comunal no dudó en trazar un paralelo inquietante con el pasado reciente. “Nunca hemos tenido en San Rafael hechos como estos; no los recuerdo desde la década del 70”, expresó con indignación, al tiempo que reclamó a la ministra Rus que pida disculpas al pueblo y ordene a la fuerza “que no reprima a sus propios familiares”.

Félix subrayó que se trataba de “un reclamo absolutamente legítimo, de jóvenes que quieren construir una nación mejor desde la universidad”. Y advirtió sobre la existencia de “dos modelos de país en pugna: uno que apuesta al desarrollo y otro que propone la entrega y el empobrecimiento del pueblo”.

Una herida en la tradición cívica

San Rafael se ha caracterizado históricamente por expresar sus reclamos de manera pacífica y organizada. Las imágenes de represión de hoy contrastan con esa tradición y encendieron una alarma sobre el uso desmedido de la fuerza pública frente a demandas sociales legítimas.

En medio de una escena donde el Gobierno Nacional recibió una enorme derrota en el Parlamento y que roza al gobierno provincial, aliado férreo de Javier Milei, no deja de llamar la atención el inexplicable comportamiento de la Policía justo en el distrito de donde es oriundo el primer candidato a Diputado Nacional por la oposición.

Los ciudadanos de San Rafael merecen una explicación clara y contundente de por qué la paz de un reclamo justo fue alterada por una inexplicable actitud policial.

Temas
Seguí leyendo

En la previa del juicio: polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

San Rafael: la Justicia Federal intimó a restituir una pensión por discapacidad

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei

Más barrios y avenidas de San Rafael ya cuentan con iluminación led

"La huerta a tu casa", el emprendimiento de tres amigos que conecta San Rafael con la naturaleza

Omar Félix marchará en defensa de las universidades públicas e invitó a la comunidad a la manifestación

Paso Las Leñas: concejales de San Rafael lograron que Cancillería lo incluya en agenda

LO QUE SE LEE AHORA
El primer mandatario habló de lo ocurrido en el Congreso
Repercusiones de la sesión en Diputados

Cornejo y el rechazo a los vetos: de la crítica a la oposición a la advertencia a Nación

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Te Puede Interesar

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves para tratar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de reparto de los ATN.
Congreso

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar el veto a la ley de reparto de los ATN

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el blindaje fiscal de Milei.
Ajuste permanente

Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei

Por Marcelo López Álvarez
Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza
El clima

Caluroso, el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad