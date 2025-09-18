Patricia Bullrcih canceló su visita a Mendoza y ahora se espera la venida de Javier Milei

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , suspendió la visita que tenía prevista para este viernes en Mendoza, donde iba a inaugurar dos sedes de las fuerzas federales junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri; tal como había anticipado Sitio Andino. Ahora, la expectativa está puesta en la posibilidad de que arribe el presidente Javier Milei.

La decisión de Bullrich se debió a una invitación del presidente Javier Milei para participar de un acto en Córdoba, previsto para el mismo día. Es que la ministra de Seguridad es una de las figuras que está tomando el protagonismo de la campaña electoral de la Libertad Avanza.

La visita de Bullrich a la provincia de Mendoza había sido anunciada por el propio Luis Petri a través de sus redes sociales, en el marco de la campaña que ambos despliegan por La Libertad Avanza. Bullrich es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Petri encabeza la lista de diputados nacionales de LLA por Mendoza, y son las apuestas fuertes del oficialismo

Las sedes de la Policía Federal y Gendarmería Nacional que iban a ser inauguradas en Guaymallén quedaron suspendidas sin fecha definida confirmaron desde la Casa de Gobierno.

“En el gobierno de Javier Milei tenemos fuerzas más capacitadas y con todo lo que necesita una provincia tan importante como Mendoza para estar más segura”, escribió Petri días atrás al anticipar la actividad junto a la ministra.

Patricia Bullrich, provincia de mendoza, Parque O'Higgins, elecciones 2023 Foto: Prensa Juntos por el Cambio

De todas maneras, desde el Ministerio de Defensa señalaron que Petri sí viajará a la provincia este viernes, aunque realizará únicamente “actividades propias de campaña”.

Las nuevas dependencias federales están ubicadas en Guaymallén: la sede de la Policía Federal, frente a la Municipalidad, cuenta con oficinas de operaciones, sala de reuniones, áreas de inteligencia y logística, y un diseño orientado a la conectividad tecnológica; mientras que en Pedro Vargas 90, en Dorrego, se encuentran las instalaciones remodeladas de Gendarmería Nacional, donde se incorporaron nuevos equipos de trabajo.

Javier Milei toma protagonismo en la campaña

Luego de la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional diseñó una nueva estrategia de cara a las elecciones del 26 de octubre, que incluye una “gira nacional” de Milei para apuntalar a sus candidatos del Interior y recapturar los votos que en 2023 lo llevaron a la presidencia.

El recorrido iniciará este viernes en Córdoba, donde ofrecerá un discurso ante empresarios en la Bolsa de Comercio, pero también encabezará una actividad en Parque Sarmiento junto a la militancia. Similar en lo logístico al cierre de campaña desarrollado en Moreno (PBA), pero diferente en lo discursivo. De aquel "Kirchnerismo Nunca Más" poco quedará. La alocución se centrará en el slogan de campaña "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

El destino siguiente será Santa Fe, otro de los distritos con importante peso electoral y donde Milei se hizo fuerte en los comicios de hace dos años atrás. En un guiño al gobernador Maximiliano Pullaro, la administración libertaria le transfirió días atrás a esa provincia $3.000 millones en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Si bien no se espera una efusiva recepción del mandatario anfitrión, la idea de la gestión nacional es no confrontar directamente con los jefes de los Ejecutivos que visita, sino enfocarse en cuestiones macroeconómicas.

La visita de Javier Milei a Mendoza

En la agenda de Milei también figura Mendoza, tierra de su aliado Alfredo Cornejo. El dato fue confirmado a Sitio Andino por fuentes de Casa Rosada. A Casa de Gobierno no llegó todavía la notificación y la campaña mantiene el eje en la gestión provincial.

Se desconoce aún la fecha y los detalles de las actividades que encabezará Milei en la provincia, pero es probable que llegue acompañado de su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Petri, claro está, estará en primera fila.