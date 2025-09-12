En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei

Tras la derrota en la Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza refuerza su estrategia de campaña de cara a las elecciones de octubre. En Mendoza, el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri, buscará recuperar protagonismo, acompañado por otra figura clave del oficialismo.
A través de la red social X, el funcionario de Javier Milei anunció que el próximo viernes volverá a la Provincia para inaugurar la nueva sede de la Policía Federal y Gendarmería. Su visita no será en solitario, dado que lo acompañará la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien fue su compañera de fórmula presidencial en 2023 y ahora es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
Campaña electoral: Luis Petri y Patricia Bullrich en Mendoza
Los ministros grabaron un video que difundieron vía X, donde anuncian su llegada a la provincia. "Vamos a estar inaugurando la nueva sede de la Policía Federal y Gendarmería", expresó Petri.
Por su parte, la exdirigente del PRO indicó que las fuerzas tendrán "más capacidades, laboratorios y todo lo que necesita una provincia fronteriza como Mendoza y con la importancia que tiene en el país". "Por eso, con Luis, el viernes acompañanos", dijo enfáticamente Bullrich.
El viernes 19 de septiembre vamos a estar en Mendoza junto a @patobullrich. En el gobierno de @JMilei tenemos Fuerzas más capacitadas y con todo lo que necesita una provincia tan importante como Mendoza para estar más segura. pic.twitter.com/F8OQTLzHrG