Visita

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei

El Ministro de Defensa de la Nación anunció que vendrá a la provincia, pero no lo hará solo. Quién lo acompañará y qué actividades tiene en agenda Luis Petri.

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

Tras la derrota en la Provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza refuerza su estrategia de campaña de cara a las elecciones de octubre. En Mendoza, el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri, buscará recuperar protagonismo, acompañado por otra figura clave del oficialismo.

A través de la red social X, el funcionario de Javier Milei anunció que el próximo viernes volverá a la Provincia para inaugurar la nueva sede de la Policía Federal y Gendarmería. Su visita no será en solitario, dado que lo acompañará la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien fue su compañera de fórmula presidencial en 2023 y ahora es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Lee además
El ministro de Defensa se mostró junto a Alfredo Cornejo y Raúl Rufeil
Elecciones 2025

Petri inició la campaña formal en Mendoza: "El 26 de octubre vamos a ganar"
Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica
En San Martín

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica
Embed

Campaña electoral: Luis Petri y Patricia Bullrich en Mendoza

Los ministros grabaron un video que difundieron vía X, donde anuncian su llegada a la provincia. "Vamos a estar inaugurando la nueva sede de la Policía Federal y Gendarmería", expresó Petri.

Por su parte, la exdirigente del PRO indicó que las fuerzas tendrán "más capacidades, laboratorios y todo lo que necesita una provincia fronteriza como Mendoza y con la importancia que tiene en el país". "Por eso, con Luis, el viernes acompañanos", dijo enfáticamente Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1966637770287329648&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

La campaña electoral en redes: quién domina la "calle online" en Mendoza

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

Coimas en la ANDIS: renunciaron los abogados de Spagnuolo y hallaron 80 mil dólares sin declarar

Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

Control de alcoholemia: inauguraron el primer laboratorio de Cuyo para la certificación de dispositivos

Cornejo inauguró un nuevo servicio de trasplantes en el Hospital Humberto Notti

El duro mensaje de gobernadores a Javier Milei tras el veto a la ley de reparto de ATN

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Alfredo Cornejo intentó acercar posiciones entre la Nación y los gobernadores. 
Informe

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Las Más Leídas

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina video
Definición

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.
horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores
Desaparecido desde el domingo

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores
A bordo de una moto

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Te Puede Interesar

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei
Manifestación nacional

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

Por Sofía Pons
En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei
Visita

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Por Sitio Andino Política
Los audios filtrados del exfuncionario destaparon un escándalo en Discapacidad
Investigación

Coimas en la ANDIS: renunciaron los abogados de Spagnuolo y hallaron 80 mil dólares sin declarar

Por Sitio Andino Política