Coimas en la ANDIS: renunciaron los abogados de Spagnuolo y hallaron 80 mil dólares sin declarar

Los abogados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid renunciaron este viernes a representar a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), investigado por presuntas coimas en contrataciones de medicamentos.
La defensa se apartó en medio de allanamientos y tras la declaración de Fernando Cerimedo, que ratificó los audios que comprometen al exfuncionario.
En un escrito presentado a la Justicia, los letrados alegaron “motivos personales”, aunque la decisión generó suspicacias porque Spagnuolo no descartaba convertirse en imputado colaborador en la causa.
Mientras se conocía la renuncia, el fiscal Franco Picardi ordenó nuevos procedimientos en domicilios vinculados a Spagnuolo y al también exfuncionario Daniel Garbellini.
Los operativos incluyeron:
En paralelo, el consultor en comunicación Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Picardi y ratificó el contenido de los audios que se atribuyen a Spagnuolo.
Según su testimonio, el exfuncionario le relató en varias ocasiones durante 2024 un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, que alcanzaba a la Secretaría General de la Presidencia e involucraba a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
No obstante, el fiscal no considera a los audios prueba directa, sino indicios que permiten avanzar en la investigación.
El expediente sigue bajo secreto de sumario y, por ahora, ninguno de los involucrados —Spagnuolo, Garbellini ni los dueños de la droguería Suizo Argentina— recibió imputación formal.
Entre los puntos centrales en discusión:
Además de la investigación sobre la ANDIS, se abrió otro expediente a cargo del fiscal Carlos Stornelli tras una segunda filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei.
Ese proceso involucra a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes declararon como testigos en Comodoro Py y negaron cualquier participación ilegal en la difusión de los audios.