Coimas en la ANDIS: renunciaron los abogados de Spagnuolo y hallaron 80 mil dólares sin declarar

La defensa se apartó en medio de allanamientos y tras la declaración de Fernando Cerimedo, que ratificó los audios que comprometen al exfuncionario.

Los audios filtrados del exfuncionario destaparon un escándalo en Discapacidad



Por Sitio Andino Política

Los abogados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid renunciaron este viernes a representar a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), investigado por presuntas coimas en contrataciones de medicamentos.

En un escrito presentado a la Justicia, los letrados alegaron “motivos personales”, aunque la decisión generó suspicacias porque Spagnuolo no descartaba convertirse en imputado colaborador en la causa.

Causa Discapacidad: allanamientos y hallazgos de dinero no declarado

Mientras se conocía la renuncia, el fiscal Franco Picardi ordenó nuevos procedimientos en domicilios vinculados a Spagnuolo y al también exfuncionario Daniel Garbellini.

Los operativos incluyeron:

  • Una vivienda en un country de Pilar, donde ya se había realizado un allanamiento previo.
  • El domicilio de Garbellini en Berazategui, con el objetivo de reconstruir contactos recientes.
  • Una sucursal bancaria, donde se hallaron 80 mil dólares y 2 mil euros en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.
Fernando Cerimedo
Coimas en Discapacidad: Fernando Cerimedo confirmó la información de los audios de Diego Spagnuolo.



La declaración de Fernando Cerimedo que complica a Karina Milei

En paralelo, el consultor en comunicación Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Picardi y ratificó el contenido de los audios que se atribuyen a Spagnuolo.

Según su testimonio, el exfuncionario le relató en varias ocasiones durante 2024 un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, que alcanzaba a la Secretaría General de la Presidencia e involucraba a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

No obstante, el fiscal no considera a los audios prueba directa, sino indicios que permiten avanzar en la investigación.

Presuntas coimas en Discapacidad: el frente judicial y las defensas

El expediente sigue bajo secreto de sumario y, por ahora, ninguno de los involucrados —Spagnuolo, Garbellini ni los dueños de la droguería Suizo Argentina— recibió imputación formal.

Entre los puntos centrales en discusión:

  • La defensa de la droguería cuestionó la validez de los audios, denunciando que fueron obtenidos con vulneración de la intimidad.
  • La familia Kovalivker presentó un pedido de nulidad, que ahora debe resolver el juez federal Sebastián Casanello, con opinión previa de la fiscalía y la querella, a cargo de Poder Ciudadano.
  • Spagnuolo no designó aún nuevos abogados, aunque la ONG querellante cuenta con un centro de asesoría legal que podría brindarle asistencia técnica.


La otra causa abierta por los audios filtrados

Además de la investigación sobre la ANDIS, se abrió otro expediente a cargo del fiscal Carlos Stornelli tras una segunda filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei.

Ese proceso involucra a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes declararon como testigos en Comodoro Py y negaron cualquier participación ilegal en la difusión de los audios.

