Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.

Tras una rápida investigación que incluyó la identificación del cuerpo y la identificación del presunto autor del homicidio, la justicia ya tiene una principal hipótesis por el cadáver hallado en Guaymallén el martes pasado y cuyo caso ya se investiga como un crimen.

Este viernes, los investigadores judiciales confirmaron que la víctima fatal era Norberto Alejandro Sánchez (74), un hombre domiciliado en Villa Nueva y que su agresor era, nada más y nada menos, su vecino: Mauro Ortega, conocido como “Bigote”.

En ese sentido, los investigadores creen que Ortega pudo haber atacado a Sánchez durante una disputa por la casa de la víctima. Vecinos de la zona declararon en la causa que el “Bigote” quería adueñarse de la vivienda en mención.

Con estos datos, la fiscal Andrea Lazo ordenó que el sospechoso sea imputado por el homicidio, en tanto que en el avance de la instrucción se definirán los agravantes.

Qué hipótesis investiga la justicia por el cadáver hallado en Guaymallén

Es que por el momento se sabe que Sánchez fue ultimado de un puntazo y luego, cuando ya estaba fallecido, prendido fuego y abandonado en un descampado ubicado sobre Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén.

Durante dos días, los peritos del Cuerpo Médico Forense analizaron los restos para poder identificar a la víctima. Tras lograrlo, la justicia investigó su círculo íntimo y tras una serie de tareas de inteligencia, llegó al “Bigote”.

Este fue capturado en la madruga de este viernes tras un procedimiento realizado por la División de Homicidios.

Para los vecinos entrevistados por los detectives, el “Bigote” planificó el homicidio de Sánchez para dejarse su casa. Sin embargo, habría dejado pruebas que ahora lo complican en demasía.

La investigación en mención se inició el martes pasado luego del hallazgo del cadáver incinerado de un hombre y cuyos restos tenían signos de que el fuego había sido iniciado hacía poco tiempo.

Con esas pruebas encontradas, la justicia pudo avanzar en la investigación y ya tiene a su disposición al principal acusado del homicidio.