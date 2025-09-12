la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Tras la identificación del cuerpo hallado en un descampado de Guaymallén, la justicia ya tiene una hipótesis como móvil del homicidio.

Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.

Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Tras una rápida investigación que incluyó la identificación del cuerpo y la identificación del presunto autor del homicidio, la justicia ya tiene una principal hipótesis por el cadáver hallado en Guaymallén el martes pasado y cuyo caso ya se investiga como un crimen.

Este viernes, los investigadores judiciales confirmaron que la víctima fatal era Norberto Alejandro Sánchez (74), un hombre domiciliado en Villa Nueva y que su agresor era, nada más y nada menos, su vecino: Mauro Ortega, conocido como “Bigote”.

Lee además
Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.
horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado
Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

En ese sentido, los investigadores creen que Ortega pudo haber atacado a Sánchez durante una disputa por la casa de la víctima. Vecinos de la zona declararon en la causa que el “Bigote” quería adueñarse de la vivienda en mención.

Con estos datos, la fiscal Andrea Lazo ordenó que el sospechoso sea imputado por el homicidio, en tanto que en el avance de la instrucción se definirán los agravantes.

Qué hipótesis investiga la justicia por el cadáver hallado en Guaymallén

Es que por el momento se sabe que Sánchez fue ultimado de un puntazo y luego, cuando ya estaba fallecido, prendido fuego y abandonado en un descampado ubicado sobre Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén.

Fiscal Andrea Lazo.jpeg

Durante dos días, los peritos del Cuerpo Médico Forense analizaron los restos para poder identificar a la víctima. Tras lograrlo, la justicia investigó su círculo íntimo y tras una serie de tareas de inteligencia, llegó al “Bigote”.

Este fue capturado en la madruga de este viernes tras un procedimiento realizado por la División de Homicidios.

Para los vecinos entrevistados por los detectives, el “Bigote” planificó el homicidio de Sánchez para dejarse su casa. Sin embargo, habría dejado pruebas que ahora lo complican en demasía.

La investigación en mención se inició el martes pasado luego del hallazgo del cadáver incinerado de un hombre y cuyos restos tenían signos de que el fuego había sido iniciado hacía poco tiempo.

Con esas pruebas encontradas, la justicia pudo avanzar en la investigación y ya tiene a su disposición al principal acusado del homicidio.

Temas
Seguí leyendo

Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

Guaymallén: le gatillaron tres veces en la cabeza para robarle el celular

Grave accidente vial en Guaymallén dejó a una motociclista herida

Tras la muerte de una niña en Guaymallén, la familia y los vecinos piden justicia y controles viales

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales

Accidente en Guaymallén: una niña de 3 años murió aplastada por una pared tras un choque

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

LO QUE SE LEE AHORA
Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.
horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Las Más Leídas

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
un herido

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Te Puede Interesar

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Transporte

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Por Florencia Martinez del Rio
Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Por Pablo Segura
Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.
Alerta

Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza

Por Natalia Mantineo