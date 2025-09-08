En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

El 911 recibió un llamado que alertaba sobre el hallazgo en el departamento del Gran Mendoza. Qué se sabe sobre el cadáver.

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Este lunes, el servicio de la línea telefónica del 911 recibió una llamada que denunciaba la aparición de un cadáver parcialmente calcinado en un campo descampado ubicado en el departamento de Guaymallén.

El personal de la Policía Científica y de Homicidios realizan las pericias correspondientes tras la alerta recibida a las 18:45, aproximadamente. Hasta el momento solo se sabe que se trataría de un hombre y el cuerpo fue hallado en la intersección de las calles Victoria y Manuel A. Saez.

Lee además
Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales video
Llamas intencionales

Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales
La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

En horas de la noche, se confirmó que fue un homicidio y la víctima habría fallecido por heridas de arma blanca. El cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal.

Captu bfxbra
El lugar donde fue hallado el cuerpo calcinado.

El lugar donde fue hallado el cuerpo calcinado.

Primeras hipótesis del hallazgo del cadáver

Algunas versiones indican que es frecuente ver personas en situación de calle en la zona, mientras que otros vecinos manifestaron que es por donde suelen escapar los delincuentes.

"De lejos parecía un maniquí negro, todavía tenía humo y no se llegaba a identificar el rostro", expresó un vecino a medios locales. Además, indicaron que el cuerpo estaba en una especie de fosa y la tierra había sido removida recientemente.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

Semana agitada en el juicio contra Walter Bento: qué pasará

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

LO QUE SE LEE AHORA
Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Las Más Leídas

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Mauco Cuello está grave tras sufrir una golpiza en Godoy Cruz. 
la víctima está en terapia intensiva

Godoy Cruz: piden ayuda para esclarecer una brutal golpiza a un músico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo
WHATSAPP FILOSO

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Te Puede Interesar

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina
Desarrollo y Economía

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
Licitan nuevas áreas hidrocarburíferas en Mendoza
Inversiones

Hidrocarburos: Mendoza convoca a doce áreas de exploración en el nuevo plan de licitación continua

Por Sitio Andino Economía