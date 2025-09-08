Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Policiales







Este lunes, el servicio de la línea telefónica del 911 recibió una llamada que denunciaba la aparición de un cadáver parcialmente calcinado en un campo descampado ubicado en el departamento de Guaymallén.

El personal de la Policía Científica y de Homicidios realizan las pericias correspondientes tras la alerta recibida a las 18:45, aproximadamente. Hasta el momento solo se sabe que se trataría de un hombre y el cuerpo fue hallado en la intersección de las calles Victoria y Manuel A. Saez.

En horas de la noche, se confirmó que fue un homicidio y la víctima habría fallecido por heridas de arma blanca. El cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal.

Captu bfxbra El lugar donde fue hallado el cuerpo calcinado. Captura de pantalla Google Maps. Primeras hipótesis del hallazgo del cadáver Algunas versiones indican que es frecuente ver personas en situación de calle en la zona, mientras que otros vecinos manifestaron que es por donde suelen escapar los delincuentes.

"De lejos parecía un maniquí negro, todavía tenía humo y no se llegaba a identificar el rostro", expresó un vecino a medios locales. Además, indicaron que el cuerpo estaba en una especie de fosa y la tierra había sido removida recientemente.