horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Se confirmó la identidad de la víctima que apareció calcinada en Guaymallén. El sospechoso del crimen fue acusado de homicidio agravado.

Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.

Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.

 Por Cecilia Zabala

El Ministerio Público Fiscal informó un avance clave en la investigación por el hallazgo del cadáver calcinado en un descampado de Guaymallén, descubierto el pasado lunes en inmediaciones de calles Manuel A. Sáenz y Victoria. El victimario será imputado por homicidio agravado.

Lee además
Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén
Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores
Desaparecido desde el domingo

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores

Quién es la víctima del homicidio

La víctima fue identificada como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, vecino de Villa Nueva, según confirmaron los peritajes de Policía Científica.

Tras las tareas realizadas por la División Homicidios de la Policía de Mendoza, se logró individualizar y detener al presunto autor, Mauro Ortega (33), alias “Bigote”, quien tenía pedido de captura desde el martes y fue aprehendido durante la madrugada de este jueves.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ahora | El Ministerio Público Fiscal informó un avance clave en la investigación por el hallazgo del cadáver calcinado en un descampado de Guaymallén. El victimario será imputado por homicidio agravado. El cuerpo fue encontrado parciamente calcinado en un campo descampado ubicado en el departamento de Guaymallén. La víctima habría fallecido por heridas de arma blanca y luego quemada. La víctima fue identificada como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, vecino de Villa Nueva, según confirmaron los peritajes de Policía Científica. Tras las tareas realizadas por la División Homicidios de la Policía de Mendoza, se logró individualizar y detener al presunto autor, Mauro Ortega (33), alias “Bigote”, quien tenía pedido de captura desde el martes y fue aprehendido durante la madrugada de este jueves. Más información en sitioandino.com #calcinado #investigación #guaymallén"

La investigación, a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, avanza bajo la calificación de homicidio agravado. Desde el Ministerio Público anticiparon que en las próximas horas se definirá la imputación formal contra el sospechoso.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron a un hombre que atacó con un arma a una mujer en Tunuyán

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Tiene 18 años y lo detuvieron por un brutal homicidio en San Martín

A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

Las Más Leídas

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
un herido

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Te Puede Interesar

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Transporte

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Por Florencia Martinez del Rio
Norberto Sánchez fue apuñalado, prendido fuego y abandonado en un descampado de Guaymallén.
la víctima tenía 74 años

Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Por Pablo Segura
Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza.
Alerta

Pasaportes con fallas: las recomendaciones de las autoridades para no saturar las oficinas en Mendoza

Por Natalia Mantineo