Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ahora | El Ministerio Público Fiscal informó un avance clave en la investigación por el hallazgo del cadáver calcinado en un descampado de Guaymallén. El victimario será imputado por homicidio agravado. El cuerpo fue encontrado parciamente calcinado en un campo descampado ubicado en el departamento de Guaymallén. La víctima habría fallecido por heridas de arma blanca y luego quemada. La víctima fue identificada como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, vecino de Villa Nueva, según confirmaron los peritajes de Policía Científica. Tras las tareas realizadas por la División Homicidios de la Policía de Mendoza, se logró individualizar y detener al presunto autor, Mauro Ortega (33), alias “Bigote”, quien tenía pedido de captura desde el martes y fue aprehendido durante la madrugada de este jueves. Más información en sitioandino.com #calcinado #investigación #guaymallén"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)