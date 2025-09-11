Ladrón solitario robó dinero de una empresa en Guaymallén

El robo ocurrió en Acceso Este y Chacón, en Guaymallén.

Un ladrón en solitario perpetró un robo exprés en una empresa de Guaymallén , de donde logró sustraer una importante cantidad de dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos, escapando antes de que llegaran al lugar efectivos policiales.

El robo ocurrió a las 22.20 de este miércoles en la empresa Maxibici, ubicada en la Lateral Sur del Acceso Este , a la altura del cruce con Chacón, en Guaymallén.

El hecho fue perpetrado cuando en el interior de la empresa no había nadie y a pesar de que la dueña recibió la notificación de que el edificio tenía el ingreso de una persona, cuando la policía llegó al lugar el ladrón ya había escapado con 1.900 dólares y más de $3 millones.

Fuentes policiales destacaron que a pesar de la alerta que recibió la propietaria, una mujer de 55 años, no pudieron dar con el ladrón.

Ahora bien, a través de las cámaras de seguridad advirtieron que un sujeto irrumpió en el predio a través del costado este del predio.

Al parecer el individuo trepó una medianera y luego, a través del techo, logró descolgarse e ingresar a las oficinas de la firma, de donde sustrajo el dinero en efectivo.

En cuestión de minutos el maleante concretó el robo y escapó por el mismo lugar. Cuando los efectivos llegaron a la escena ya no había rastros del individuo.

Por directivas de la justicia, en la escena del atraco trabajaron efectivos de investigaciones, Científica y funcionarios judiciales.

Ahora el robo es investigado por la fiscalía en turno. Por el momento no hay detenidos.