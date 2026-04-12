Chocó, le hicieron el test de alcoholemia y se volvió agresivo: terminó aprehendido en Guaymallén

Guaymallén: personal de Tránsito procedió al secuestro del vehículo, una camioneta Toyota Hilux. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un conductor alcoholizado fue aprehendido en Guaymallén luego de protagonizar un choque vehicular en una transitada esquina del departamento. El dosaje de alcohol realizado por personal de Tránsito arrojó un resultado de 1,82 gramos en sangre, muy por encima del límite permitido para conducir.

El episodio se registró cerca de las 07:20 en la esquina de calle Urquiza y Quinquela Martín, cuando un llamado ingresó a la línea de emergencias alertando sobre una camioneta que habría protagonizado un choque en el lugar. Tras el aviso, efectivos de Tránsito municipal se desplazaron hasta la zona para constatar lo sucedido y realizar las primeras actuaciones.

Guaymallén: qué ocurrió durante el siniestro vial en el que un hombre terminó aprehendido En el lugar, los agentes identificaron al conductor de una camioneta Toyota Hilux, identificado con las iniciales S. R., quien fue sometido a un dosaje de alcohol para determinar su estado al volante. El resultado arrojó 1,82 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy superior a lo permitido por la Ley de Tránsito vigente en la provincia.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor alcoholizado no presentaba lesiones producto del impacto. Sin embargo, durante el procedimiento, el hombre se mostró agresivo con el personal de accidentología, lo que obligó a los efectivos a intervenir para controlar la situación y garantizar la seguridad en el lugar del siniestro.

Ante esta conducta, el sujeto fue reducido por los agentes y trasladado en una movilidad policial, quedando posteriormente a disposición de la Oficina Fiscal N° 2. Desde la dependencia judicial se dispuso que el masculino permanezca alojado en la Comisaría 9°, mientras avanzan las actuaciones correspondientes. Además, como parte del procedimiento, personal de Tránsito procedió al secuestro del vehículo, en el marco de las medidas previstas para casos de alcoholemia positiva.

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