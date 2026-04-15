Guaymallén inauguró un jardín para más de 100 niños en Jesús Nazareno

El nuevo edificio del jardín maternal “Mi Pequeño Hogar” ya es una realidad en el distrito Jesús Nazareno, en Guaymallén . Ubicado en Carrizal 5997, el establecimiento fue inaugurado recientemente y representa una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad.

La flamante sede alberga a 107 niños y niñas de entre 1 y 4 años , ampliando la capacidad y mejorando significativamente las condiciones de enseñanza y cuidado. Cuenta con ocho salas distribuidas entre turno mañana y tarde, con espacios específicos para deambuladores, salas de 2 y 3 años, y una sala de espera destinada a los más pequeños.

La nueva medida que tomó Guaymallén tras el incendio en la municipalidad

La obra fue ejecutada íntegramente por el municipio con fondos de financiamiento educativo provenientes de la coparticipación. El edificio fue diseñado bajo criterios de sustentabilidad, con estructura metálica, cerramientos de paneles de acero galvanizado y carpintería con doble vidrio, lo que garantiza eficiencia energética y confort.

Además, incorpora un espacio destinado al Centro de Actividades Educativas , una necesidad histórica que permitirá fortalecer el acompañamiento integral de las trayectorias escolares desde edades tempranas.

Más servicios para la comunidad de Guaymallén

Hasta el momento, el jardín funcionaba en un edificio de calle 9 de Julio. Con esta nueva infraestructura, que operará de 8.00 a 17.30 horas, se amplían y optimizan los servicios pedagógicos en un entorno acorde a las necesidades actuales.

El establecimiento forma parte de un centro cívico más amplio que incluirá, en etapas posteriores, una biblioteca y una delegación municipal, con el objetivo de acercar servicios del Estado y consolidar un espacio comunitario integral.

Un acto con autoridades en Guaymallén

Durante la inauguración participaron el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro Tadeo García Zalazar y el intendente Marcos Calvente, junto a autoridades, docentes y familias.

En ese marco, destacaron la importancia de la educación en la primera infancia como herramienta clave para mejorar el desarrollo y generar oportunidades a futuro.

Por su parte, desde el municipio remarcaron que la obra refleja una política orientada al crecimiento del departamento, mientras que desde la comunidad educativa valoraron el nuevo espacio como un ámbito de contención, cuidado y aprendizaje.