12 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Nueva muestra en Guaymallén: "Elemental" propone un viaje artístico por la naturaleza

La exposición reúne distintas disciplinas artísticas y se puede visitar gratis en Villa Nueva del departamento de Guaymallén.

Sala de Arte LIbertad en Guaymallén.

Sala de Arte LIbertad en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Quedó inaugurada la muestra artística “Elemental”, del grupo Ámbar, en Salas de Arte Libertad de Guaymallén, una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza a través de distintas expresiones contemporáneas.

La exposición reúne obras de los artistas Candela Calvin, Belén Sendot, Santiago Gerardi y Orlando Pérez Baldor, quienes combinan técnicas como pintura, escultura, video arte y land art. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de mayo, de lunes a sábados de 9 a 19, en Libertad 466 de Villa Nueva, con entrada gratuita.

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Apertura con música en vivo

La inauguración contó con la participación musical de Nicolás Palma y Charly Pereira, integrantes del Ensamble Latinoamericano de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, quienes aportaron un marco artístico a la jornada.

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Una propuesta que interpela desde el arte

Motivados por el amor al paisaje y la naturaleza, el grupo Ámbar desarrolla una propuesta que integra diversas disciplinas para explorar la fragilidad y la belleza de los entornos que habitamos.

Cada obra invita a detenerse, observar y redescubrir la poesía del entorno, funcionando como un puente entre el mundo interior del artista y el espectador.

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Arte, conciencia y reflexión

En este proyecto, el colectivo busca utilizar el arte como un lenguaje visual que permita reconectar con la esencia, la historia y el ambiente.

La propuesta apunta a generar conciencia, inspirar acciones y promover un cambio cultural frente a los desafíos ambientales actuales, fomentando además un sentido de comunidad y responsabilidad compartida.

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