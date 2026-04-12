Nueva muestra en Guaymallén: "Elemental" propone un viaje artístico por la naturaleza

Quedó inaugurada la muestra artística “Elemental”, del grupo Ámbar, en Salas de Arte Libertad de Guaymallén , una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza a través de distintas expresiones contemporáneas.

La exposición reúne obras de los artistas Candela Calvin, Belén Sendot, Santiago Gerardi y Orlando Pérez Baldor , quienes combinan técnicas como pintura, escultura, video arte y land art. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de mayo, de lunes a sábados de 9 a 19 , en Libertad 466 de Villa Nueva, con entrada gratuita.

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La inauguración contó con la participación musical de Nicolás Palma y Charly Pereira , integrantes del Ensamble Latinoamericano de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, quienes aportaron un marco artístico a la jornada.

Motivados por el amor al paisaje y la naturaleza, el grupo Ámbar desarrolla una propuesta que integra diversas disciplinas para explorar la fragilidad y la belleza de los entornos que habitamos.

Cada obra invita a detenerse, observar y redescubrir la poesía del entorno, funcionando como un puente entre el mundo interior del artista y el espectador.

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Arte, conciencia y reflexión

En este proyecto, el colectivo busca utilizar el arte como un lenguaje visual que permita reconectar con la esencia, la historia y el ambiente.

La propuesta apunta a generar conciencia, inspirar acciones y promover un cambio cultural frente a los desafíos ambientales actuales, fomentando además un sentido de comunidad y responsabilidad compartida.