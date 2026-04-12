Accidente fatal en Guaymallén: un motociclista perdió la vida al chocar con una compuerta

El accidente vial tuvo lugar en calle Benjamín Argumedo, en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un motociclista de 36 años murió durante la madrugada tras protagonizar un accidente vial en Guaymallén, luego de perder el control de su moto e impactar contra una compuerta de agua. El hecho ocurrió en calle Benjamín Argumedo al 3000, donde la víctima terminó dentro de una acequia.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00:00 horas, cuando un llamado ingresó a la línea de emergencias alertando sobre un motociclista que se encontraba caído y lesionado dentro de una acequia. De inmediato, personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron hacia el lugar para asistir a la víctima.

Al arribar, los médicos del SEC constataron que el conductor ya se encontraba sin signos vitales, por lo que confirmaron el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Miguel Daniel Miranda Guaraña, de 36 años, quien circulaba solo al momento del hecho.

Una caída mortal en plena calle: así fue el fatal accidente en Guaymallén Según la reconstrucción preliminar del accidente, el conductor de la motocicleta —una moto marca Mondial— se desplazaba por calle Benjamín Argumedo en dirección de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado. Como consecuencia, impactó contra una compuerta ubicada en la acequia del costado Este de la calzada, lo que provocó que terminara en el interior del cauce.

Las autoridades policiales trabajan para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro vial, mientras se analizan posibles factores que hayan influido en la pérdida de control del vehículo. El hecho se suma a la lista de accidentes de tránsito con graves consecuencias registrados en el Mendoza. En las últimas horas, también trascendió que un motociclista resultó gravemente herido al chocar contra una camioneta a metros del ingreso a la Villa Potrerillos. La víctima permanece internada en el Hospital Central, con diagnostico de traumatismo encéfalo craneano.