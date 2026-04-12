12 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Guaymallén

Accidente fatal en Guaymallén: un motociclista perdió la vida al chocar con una compuerta

El conductor circulaba solo cuando perdió el dominio de la moto. Personal médico confirmó el fallecimiento en el lugar del accidente vial.

El accidente vial tuvo lugar en calle Benjamín Argumedo, en Guaymallén.

El accidente vial tuvo lugar en calle Benjamín Argumedo, en Guaymallén.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un motociclista de 36 años murió durante la madrugada tras protagonizar un accidente vial en Guaymallén, luego de perder el control de su moto e impactar contra una compuerta de agua. El hecho ocurrió en calle Benjamín Argumedo al 3000, donde la víctima terminó dentro de una acequia.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00:00 horas, cuando un llamado ingresó a la línea de emergencias alertando sobre un motociclista que se encontraba caído y lesionado dentro de una acequia. De inmediato, personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron hacia el lugar para asistir a la víctima.

Lee además
Entraron a robarle en Guaymallén, se defendió y lo mataron de un disparo

Inseguridad en Guaymallén: se defendió de un robo y lo mataron
Guaymallén avanza contra el delito: derriban casas usadas como aguantaderos y narcobunkers

Guaymallén avanza contra el delito: derriban casas usadas como aguantaderos y narcobunkers

Al arribar, los médicos del SEC constataron que el conductor ya se encontraba sin signos vitales, por lo que confirmaron el fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Miguel Daniel Miranda Guaraña, de 36 años, quien circulaba solo al momento del hecho.

Una caída mortal en plena calle: así fue el fatal accidente en Guaymallén

Según la reconstrucción preliminar del accidente, el conductor de la motocicleta —una moto marca Mondial— se desplazaba por calle Benjamín Argumedo en dirección de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado. Como consecuencia, impactó contra una compuerta ubicada en la acequia del costado Este de la calzada, lo que provocó que terminara en el interior del cauce.

Las autoridades policiales trabajan para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro vial, mientras se analizan posibles factores que hayan influido en la pérdida de control del vehículo.

El hecho se suma a la lista de accidentes de tránsito con graves consecuencias registrados en el Mendoza. En las últimas horas, también trascendió que un motociclista resultó gravemente herido al chocar contra una camioneta a metros del ingreso a la Villa Potrerillos. La víctima permanece internada en el Hospital Central, con diagnostico de traumatismo encéfalo craneano.

Temas
Seguí leyendo

Birra, música y gastronomía: llega "Birra and Beats" a Guaymallén

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Guaymallén: la alerta comunitaria frustró un robo en un centro de salud y el ladrón huyó sin botín

Intentó atacar a su ex pareja en Guaymallén y terminó de la peor manera

El colectivero que mató a una mujer a la salida de un boliche en Guaymallén fue condenado

Guaymallén salió a la calle con salud gratuita y una campaña solidaria

Si estás en 5° año, este evento en Guaymallén puede definir tu futuro

Cómo reconocer las multas falsas que usan estafadores en Guaymallén para engañar a conductores

Las Más Leídas

Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia

Impactante hallazgo en Las Heras: un hombre apareció sin vida en una acequia

Fuerte choque en Ruta 7 dejó a un motociclista en estado crítico

Choque en Ruta 7: un motociclista de 63 años pelea por su vida

En el Día de Campo, Vargas Arizu reivindicó el potencial de General Alvear y respondió a empresarios.

En el Día de Campo, Vargas Arizu reivindicó el potencial de General Alvear y respondió a empresarios

Un ciclista sufrió un grave accidente en Maipú y debió ser rescatado en helicóptero

Cayó en una zona peligrosa y lo evacuaron en helicóptero: el dramático rescate en Maipú

La ambiciosa agenda de la reina Nacional para posicionar a Mendoza en grandes escenarios.

La nutrida agenda de la reina para promocionar Mendoza