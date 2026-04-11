11 de abril de 2026
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Accidente vial

Fuerte choque en Ruta 7 dejó a un motociclista en estado crítico

Un accidente de tránsito en alta montaña dejó a un motociclista de 63 años en grave estado, tras impactar contra una camioneta.

Fuerte choque en Ruta 7 dejó a un motociclista en estado crítico

Fuerte choque en Ruta 7 dejó a un motociclista en estado crítico

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Como consecuencia de grave accidente vial en plena Ruta Nacional 7, un motociclista resultó gravemente herido tras chocar contra una camioneta, a metros del ingreso a la Villa Potrerillos. La víctima permanece internada en el Hospital Central, mientras que al conductor del otro vehículo se le realizó un dosaje de alcohol que dio negativo.

Accidente - Moto - Ruta 7 (1)
El accidente es similar a otro caso ocurrido el pasado 8 de abril.

El accidente es similar a otro caso ocurrido el pasado 8 de abril.

Impactante accidente en alta montaña: cómo ocurrió

Alrededor de las 16.10, una motocicleta Kawasaki Ninja 1000 era conducida por un hombre de 63 años que circulaba por la Ruta 7 en dirección al oeste. A unos 500 metros al este del ingreso a la Villa Potrerillos, impactó desde atrás contra una camioneta Jeep, manejada por un hombre de 37 años, que transitaba en el mismo sentido.

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Como consecuencia del choque, el motociclista debió ser asistido por personal del Servicio Coordinado de Emergencias, que le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

En tanto, el conductor de la camioneta fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

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