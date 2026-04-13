13 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Incendio

Un incendio destruyó un galpón en Guaymallén

Un incendio causó preocupación en Guaymallén, donde el fuego provocó el derrumbe de la estructura. No hubo heridos.

Importante incendio en Guaymallén.&nbsp;

Importante incendio en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un importante incendio se desató este martes por la mañana en un galpón ubicado en calle Solari al 9000, en el departamento de Guaymallén, generando un amplio operativo de emergencia que logró evitar daños mayores y la propagación del fuego.

El hecho se registró cerca de las 10, cuando personal policial fue alertado sobre la situación y se desplazó de inmediato al lugar.

Lee además
El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación
una familia perdio todo en un incendio en las heras

Una familia perdió todo en un incendio en Las Heras

Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en el interior de un depósito perteneciente a una empresa dedicada a la fabricación de botellas para bodegas.

Incendio y derrumbe en Guaymallén: los detalles

Según la información oficial, las llamas se concentraban en el sector posterior del galpón, donde afectaron una fila de pallets compuesta por un total de nueve hileras.

incendio en galpón de guaymallen
El incendio se originó en la mañana de este lunes en Guaymallén.

El incendio se originó en la mañana de este lunes en Guaymallén.

De ese conjunto, cuatro resultaron completamente dañadas. Además, como consecuencia de la intensidad del fuego, se produjo el derrumbe de estructuras colindantes dentro del predio.

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central, con el apoyo de recursos hídricos adicionales y la colaboración de personal proveniente de Godoy Cruz. Los equipos desplegaron un operativo con tres frentes de ataque, lo que permitió contener el avance del incendio y evitar que se extendiera al resto de las instalaciones.

Una vez controlada la situación, los bomberos iniciaron tareas de enfriamiento para prevenir posibles reigniciones en el sector afectado.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en el interior del depósito.

Temas
Seguí leyendo

Incendio en empresa de pallets en Maipú: daños casi totales y operativo intenso

Cómo funcionan los paneles solares y qué errores pueden causar incendios

Dramática madrugada en Malargüe: una panadería se incendió mientras trabajaban adentro

Salió de su casa en Las Heras y al volver estaba completamente incendidada

"Fue con toda la intención de dañar": el duro relato de la madre de la víctima de abuso sexual en el Club Alemán

Terminó internado tras sufrir un violento robo en Guaymallén

Muerte de Ángel: el estremecedor dato que reveló la autopsia

Nuevo fallo complica a los damnificados de planes de ahorro en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Homicidio en Comodoro Rivadavia: arrestan a la madre del niño y a su pareja.

Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel: los datos clave del caso en Comodoro

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

El proceso de concurso comienza este 13 de abril y apunta a cubrir 17 cargos en distintos organismos públicos.

Arranca la inscripción para trabajar en el Estado de Mendoza: qué cargos buscan y cómo anotarse

Obras viales en la provincia de Mendoza: en qué rutas invierte millones el Gobierno.

Obras viales en la provincia de Mendoza: en qué rutas invierte millones el Gobierno