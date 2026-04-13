Un incendio destruyó un galpón en Guaymallén

Un importante incendio se desató este martes por la mañana en un galpón ubicado en calle Solari al 9000, en el departamento de Guaymallén , generando un amplio operativo de emergencia que logró evitar daños mayores y la propagación del fuego.

El hecho se registró cerca de las 10, cuando personal policial fue alertado sobre la situación y se desplazó de inmediato al lugar.

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Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se desarrollaba en el interior de un depósito perteneciente a una empresa dedicada a la fabricación de botellas para bodegas.

Según la información oficial , las llamas se concentraban en el sector posterior del galpón, donde afectaron una fila de pallets compuesta por un total de nueve hileras.

incendio en galpón de guaymallen El incendio se originó en la mañana de este lunes en Guaymallén.

De ese conjunto, cuatro resultaron completamente dañadas. Además, como consecuencia de la intensidad del fuego, se produjo el derrumbe de estructuras colindantes dentro del predio.

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y del Cuartel Central, con el apoyo de recursos hídricos adicionales y la colaboración de personal proveniente de Godoy Cruz. Los equipos desplegaron un operativo con tres frentes de ataque, lo que permitió contener el avance del incendio y evitar que se extendiera al resto de las instalaciones.

Una vez controlada la situación, los bomberos iniciaron tareas de enfriamiento para prevenir posibles reigniciones en el sector afectado.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en el interior del depósito.