Cómo funcionan los paneles solares y qué hacer ante un incendio

Una falla en la instalación o una conexión defectuosa podría derivar en un incidente

El incendio registrado en el casino de San Martín que, según el informe final de las pericias, fue originado por el sistema de paneles solares , generó preocupación y abrió el debate sobre la seguridad de este tipo de instalaciones energéticas.

En diálogo con Sitio Andino, Nicolás Giorlando socio director de Solhé Energía Solar, habló del tema y brindó las recomendaciones adecuadas frente a este tipo de incendios. Según explicó, no es habitual que un sistema de paneles solares provoque incendios .

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Giorlando remarcó que los equipos utilizados en este tipo de instalaciones cuentan con múltiples sistemas de seguridad e incluso inteligencia artificial , que permiten detectar fallas de manera temprana. No obstante, reconoció que una falla en la instalación o una conexión defectuosa podría derivar en un incidente.

Los paneles solares generan energía eléctrica en corriente continua , un tipo de electricidad que puede ser más difícil de controlar en situaciones de emergencia. "Es una energía muy potente y, si se desata un incendio, puede volverse difícil de controlar ", explicó Giorlando.

Se han instalado más de 1500 paneles solares en puestos del secano. Los paneles solares generan energía eléctrica en corriente continua

Por este motivo, las instalaciones deben cumplir con estrictos controles y habilitaciones oficiales, que incluyen la aprobación de organismos como entes reguladores, municipios y colegios técnicos. "Es difícil que una instalación habilitada tenga fallas graves, aunque el riesgo aumenta cuando intervienen empresas no autorizadas o sin certificaciones", advirtió.

Qué hacer ante un incendio provocado por paneles solares

En caso de un incendio vinculado a paneles solares, las recomendaciones que brindó Nicolás Giorlando son claras y priorizan la seguridad:

Evacuar inmediatamente y dar aviso a los bomberos , informando que existen paneles solares activos.

, informando que existen paneles solares activos. No utilizar agua para apagar el fuego si el sistema está energizado, ya que puede provocar descargas eléctricas.

En una segunda instancia, si es posible y seguro hacerlo, se recomienda:

Activar el sistema de apagado de emergencia , que reduce el voltaje rápidamente.

, que reduce el voltaje rápidamente. Desconectar el inversor y aislar la corriente alterna y continua.

y aislar la corriente alterna y continua. Apagar las baterías, en caso de que el sistema cuente con almacenamiento, especialmente de litio.

Solo personal capacitado debe intentar controlar el fuego, utilizando extintores de clase C (CO2 o polvo químico seco) y manteniendo distancia de los componentes eléctricos.

Energía solar paneles solares Las instalaciones deben cumplir con estrictos controles y habilitaciones oficiales

Riesgos posteriores y prevención

Incluso tras extinguirse el incendio, persisten peligros como riesgo de electrocución, emisión de gases tóxicos y posibles reactivaciones del fuego, especialmente en baterías de litio.

Para evitar este tipo de situaciones, recomendó:

Realizar inspecciones periódicas con cámaras térmicas para detectar puntos calientes.

para detectar puntos calientes. Mantener una correcta instalación y ajuste del cableado , principal causa de incendios.

, principal causa de incendios. Incorporar sistemas de detección de fallas de arco (AFCI) en los inversores.

En este contexto, el caso del casino continúa bajo investigación, mientras insisten en que los paneles solares, correctamente instalados y habilitados, son seguros, y que los incidentes suelen estar asociados a fallas puntuales o instalaciones fuera de norma.

Revelan la causa que provocó el incendio en el casino de San Martín

Un informe oficial reveló cuál fue el origen del siniestro que conmocionó al Este mendocino. El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando un amplio despliegue policial y de equipos de emergencia trabajó intensamente para contener las llamas.

incendio, san martín, casino El incendio generó un importante despliegue de emergencia

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que el incendio se originó a partir de un desperfecto en los paneles solares del establecimiento

Según detallaron los investigadores, el día del incendio se realizaron distintos intentos para sofocar las llamas en el tablero eléctrico. Para ello, se utilizaron restos de una manta, al menos diez extintores y baldes con arena.

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Con los resultados del informe, se ratifica la hipótesis que había surgido en las primeras horas tras el siniestro, cuando se señaló que el origen del fuego estaría vinculado a un inconveniente en la caja eléctrica de los paneles solares.