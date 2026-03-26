26 de marzo de 2026
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Incendio

Revelan la causa que provocó el incendio en el casino de San Martín

Un informe oficial determinó la causa del incendio que ocasionó pérdidas totales el casino Tótem Boulevard en San Martín. La Justicia descartó cualquier tipo de sabotaje.

La escena generó gran conmoción entre los vecinos de San Martín
La escena generó gran conmoción entre los vecinos de San Martín
Por Carla Canizzaro

A dos semanas del incendio que generó pérdidas totales en el casino Tótem Boulevard, en San Martín, un informe oficial reveló cuál fue el origen del siniestro que conmocionó al Este mendocino. El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando un amplio despliegue policial y de equipos de emergencia trabajó intensamente para contener las llamas.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que el incendio se originó a partir de un desperfecto en los paneles solares del establecimiento.

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En la misma línea, desde la Unidad Fiscal de Delitos Contra los Animales, el Medio Ambiente y No Especializados confirmaron que "no existió ningún elemento que haga sospechar algún tipo de sabotaje", descartando así cualquier hipótesis intencional.

Con los resultados del informe, se ratifica la hipótesis que había surgido en las primeras horas tras el siniestro, cuando se señaló que el origen del fuego estaría vinculado a un inconveniente en la caja eléctrica de los paneles solares.

Cómo ocurrió el incendio

El hecho se registró alrededor de las 16 aquel 11 de marzo, cuando testigos que circulaban por el lugar advirtieron una densa columna de humo que salía desde el interior del edificio.

Debido a la magnitud del incendio, todas las dotaciones disponibles fueron convocadas para trabajar en el lugar con el objetivo de contener las llamas y evitar su propagación.

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Debido a la magnitud del incendio, todas las dotaciones disponibles fueron convocadas para trabajar en el lugar

Debido a la magnitud del incendio, todas las dotaciones disponibles fueron convocadas para trabajar en el lugar

Sin embargo, el fuego alcanzó otros sectores del complejo, entre ellos un centro médico que funciona en el predio y que cuenta con equipos radiológicos. Por este motivo, los efectivos que participaron del operativo debieron intervenir utilizando equipos especiales de protección personal.

Las personas que se encontraban dentro del establecimiento fueron evacuadas de inmediato, mientras que las autoridades montaron un amplio perímetro de seguridad en los alrededores.

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Las personas que se encontraban dentro del establecimiento fueron evacuadas de inmediato

Las personas que se encontraban dentro del establecimiento fueron evacuadas de inmediato

La escena generó gran conmoción entre los vecinos de San Martín, y varios transeúntes registraron con sus celulares el momento en que una enorme columna de humo negro se elevaba sobre el edificio.

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