6 de junio de 2026
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Guía para adaptar el hogar y garantizar el bienestar de un adulto mayor

Reformar los espacios cotidianos es fundamental para garantizar el bienestar de nuestros seres queridos. Conocé los cambios clave para lograr un entorno seguro.

Guía para adaptar el hogar y garantizar el bienestar de un adulto mayor

Guía para adaptar el hogar y garantizar el bienestar de un adulto mayor

 Por Analía Martín

El paso del tiempo transforma las necesidades dentro del hogar, exigiendo modificaciones estructurales que garanticen la autonomía de quienes lo habitan. Adaptar la vivienda para un adulto mayor requiere priorizar la seguridad física y la movilidad fluida. Con pequeñas reformas estratégicas, es posible transformar las habitaciones en entornos seguros que promuevan el bienestar diario de toda la familia.

¿Cómo optimizar el acceso, la cocina y los dormitorios?

El primer paso consiste en despejar por completo los pasillos y las zonas de paso, retirando muebles innecesarios, cajas o alfombras sueltas que puedan provocar tropiezos. En el dormitorio, resulta fundamental ajustar la altura de la cama de modo que, al sentarse en el borde, las rodillas queden en un ángulo de 90° y los pies apoyen totalmente en el suelo. Además, se deben colocar luces con sensores de movimiento en el camino hacia el baño y un teléfono inalámbrico siempre al alcance de la mano.

Por su parte, la cocina debe transformarse en un área práctica y libre de riesgos. Para esto, se recomienda organizar todos los utensilios, platos y alimentos de uso diario en estantes bajos o a la altura de la cintura, evitando que las personas deban estirarse o agacharse. De ser posible, reemplazar las hornallas a gas por una cocina de inducción o vitrocerámica es una excelente opción para anular los peligros por escapes de gas o descuidos comunes.

mujer adulto mayor cocinando
Así como cambiamos las personas, es importante que cambien los ambientes para sostener una vida con bienestar

Así como cambiamos las personas, es importante que cambien los ambientes para sostener una vida con bienestar

¿Qué reformas son urgentes en el cuarto de baño?

El baño es, por estadística, el sector de la casa donde ocurren la mayor cantidad de accidentes domésticos, por lo que su reforma es prioritaria. Es indispensable instalar barras de apoyo antideslizantes fijadas firmemente a la pared, ubicadas estratégicamente cerca del inodoro y en la zona de la ducha. Asimismo, se deben eliminar por completo las bañeras altas, reemplazándolas por duchas a ras del suelo que cuenten con pisos antideslizantes y un asiento firme de plástico para bañarse sentado.

adulto mayor, habitación
Cada lugar del hogar debe adaptarse a las posibilidades de quien lo habita

Cada lugar del hogar debe adaptarse a las posibilidades de quien lo habita

Finalmente, la iluminación de toda la vivienda debe ser uniforme, utilizando luz blanca o cálida que elimine por completo las zonas de sombra. Los interruptores deben ser accesibles y estar colocados tanto al inicio como al final de los pasillos largos y las escaleras. Para garantizar un tránsito adaptado, las puertas de los ambientes principales tendrían que contar con un ancho mínimo de 90 centímetros, permitiendo el paso cómodo de andadores o sillas de ruedas.

Modificar la vivienda no implica perder el estilo, sino ganar en tranquilidad y calidad de vida. Implementar estas medidas de accesibilidad permite que los adultos mayores sigan disfrutando de su propio hogar con total independencia, previniendo caídas y asegurando su confort en cada rincón.

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