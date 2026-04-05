Llamas fuera de control en Maipú: un incendio arrasó casi todo un predio

Gran incendio en Maipú: bomberos controlaron las llamas en un predio industrial.

Por Celeste Funes







Un incendio de gran magnitud en Maipú generó momentos de alta tensión durante la noche del sábado, cuando las llamas consumieron gran parte de un predio industrial. El siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos y fuerzas de seguridad sobre el carril Rodríguez Peña.

El hecho se registró alrededor de las 22.29, cuando ingresaron varios llamados al 911 alertando sobre un fuego activo de gran magnitud en una empresa de pallets situada a la altura del 4.793. Al arribar al lugar, tanto personal policial como efectivos del Cuartel Central de Bomberos confirmaron que el incendio afectaba una gran cantidad de pallets de madera y materiales en desuso, altamente inflamables.

Cuál fue la afectación de la empresa de pallets tras el incendio en Maipú Debido a la intensidad del foco ígneo, los equipos de emergencia debieron solicitar apoyo hídrico y la intervención de dotaciones de otros cuarteles departamentales, con el objetivo de contener el avance del fuego. El trabajo fue intenso y se extendió durante varios minutos, con tareas coordinadas para atacar distintos puntos críticos.

Según informaron fuentes oficiales, los bomberos lograron controlar tres frentes de ataque, lo que permitió luego avanzar en la extinción total de las llamas. Sin embargo, el incendio provocó daños materiales significativos, ya que afectó casi la totalidad del predio donde funcionaba la empresa.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el episodio generó gran preocupación entre vecinos de la zona debido a la magnitud del incendio y la densa columna de humo visible a varios kilómetros. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que ahora deberá determinar las causas del siniestro y establecer si existió algún tipo de responsabilidad.

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