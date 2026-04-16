16 de abril de 2026
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San Rafael

San Rafael: un camión con equinos volcó en la Cuesta de los Terneros

Un grave accidente vial ocurrió en la mañana de este jueves en la Ruta 144 de San Rafael. Importante operativo policial.

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

 Por Pablo Segura

Un camión que transportaba equinos protagonizó un grave accidente vial en la Ruta 144, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, y por estas horas hay un importante operativo policial en ese lugar, donde asisten al conductor del rodado.

El siniestro ocurrió a las 7 de este jueves en zona de La Ventana y según las primeras informaciones, el conductor del transporte estaría en buen estado de salud.

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Grave accidente vial en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael.

Grave accidente vial en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael.

Ahora bien, se informó que, como consecuencia del vuelco, varios equinos habrían fallecido en el lugar.

Los detalles del terrible accidente vial en San Rafael

Según las primeras pericias, el accidente vial fue protagonizado por un camión VW que era conducido por un hombre de 38 años y se dirigía de oeste a este.

Por razones que se intentan esclarecer, el conductor del rodado perdió el dominio del transporte y volcó, provocando la caída a la ruta de 34 equinos que viajaban en el trailer del camión. De acuerdo a una primera información, cinco de esos animales, fallecieron en el lugar.

choque vuelco

Por su parte, el conductor fue diagnosticado con politraumatismos varios y trasladado al hospital Schestakow de San Rafael para una mejor atención.

Trabajó en el lugar personal de Policía Vial, Comisaría 38°, Bomberos y Policía Rural.

Fotos: Jonathan Chamorro.

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