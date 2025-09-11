los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Un menor de 17 años sufrió un violento intento de robo en Las Heras y terminó herido por una golpiza que le dieron los ladrones.

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Un menor de 17 años sufrió un violento robo en Las Heras, cuando dos delincuentes lo atacaron en la vía pública y para lograr que el chico entregara su bicicleta efectuaron cuatro disparos al aire, en tanto que también le dieron una paliza, aunque a pesar de esto, los ladrones escaparon sin su objetivo.

El intento de robo ocurrió en horas de la tarde del miércoles en calle Regalado Olguín de Las Heras, a la altura del ingreso al barrio Nueva Generación.

Durante el atraco también estuvo involucrada la novia del chico, de 16 años, quien al igual que el principal damnificado, salvó su vida de milagro.

El hecho ocurrió este miércoles y el joven terminó con algunas heridas en su cuerpo producto de la golpiza. Afortunadamente, su estado de salud es bueno.

La víctima denunció que cuando caminaba junto a su novia hacia el colegio del barrio Infanta, fueron abordados por dos delincuentes, a la altura de la ciclovía norte de calle Regalado Olguín.

Los maleantes, que vestían con remeras azul y blanca respectivamente, exhibieron un arma de fuego y amenazaron de muerte a ambos jóvenes.

Acto seguido, obligaron al chico a entregar todas sus pertenencias, entre ellas su bicicleta. Al parecer hubo una resistencia por parte del adolescente y esto enfureció a los ladrones.

Primero efectuaron al menos cuatro disparos al aire y después le dieron una paliza. Esto le provocó una lesión en el rostro y un corte en el cuero cabelludo producto de un cachazo.

Tras la agresión, los ladrones escaparon corriendo hacia el norte sin robar ningún objeto. En cambio, las víctimas pidieron ayuda a transeúntes y luego recibieron asistencia médica.

La denuncia fue radicada en la fiscalía de robos y hurtos. Por el momento no hay detenidos.

Esta semana había ocurrido un hecho similar, cuando los ladrones gatillaron varias veces, presuntamente, para asustar a la víctima durante un robo en Guaymallén

Por Pablo Segura