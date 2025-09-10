Guaymallén: le gatillaron tres veces en la cabeza para robarle el celular

El lugar donde ocurrió el robo, en la noche del martes.

Un violento robo ocurrió en la noche del martes en Guaymallén , donde un hombre de 32 años fue asaltado por dos delincuentes armados que le exigieron todas las pertenencias y para lograr alzarse con su celular le gatillaron tres veces en la cabeza.

El robo ocurrió a las 22.40 en el cruce de las calles Capilla de Nieves y Colón , donde afortunadamente la víctima, de quien se reserva su identidad, salvó su vida.

Los delincuentes, finalmente, escaparon corriendo con el celular del hombre y por el momento no han sido detenidos.

Según fuentes policiales, la víctima caminaba junto a su pareja por las calles mencionadas y se dirigían a su casa cuando fueron abordados por dos delincuentes armados. Uno de estos vestía con ropa gris y el otro con un buzo negro, dijeron los damnificados.

Lo cierto es que los ladrones, sumamente violentos, amenazaron de muerte a las víctimas y comenzaron a exigirles todas sus pertenencias.

En medio del robo y, quizás ante una demora de las víctimas de entregar sus pertenencias, los ladrones le gatillaron tres veces al hombre. De esta forma, lograron arrebatarle su celular.

Con ese magro botín, los delincuentes escaparon corriendo hacia un descampado cercano, donde desaparecieron en cuestión de segundos.

Las víctimas, asustadas, caminaron hacia su casa y desde ese domicilio llamaron al 911 para denunciar lo ocurrido. Milagrosamente, ninguno de ellos sufrió heridas.

El caso es instruido ahora por la fiscalía de robos y hurtos.