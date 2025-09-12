Financiamiento

Qué obras realizará la Municipalidad de Godoy Cruz con los fondos obtenidos de la emisión de Letras

El intendente de la Municipalidad de Godoy Cruz, Diego Costarelli, emitirá Letras SVS por $700.000.000. A dónde irán los fondos.

Qué obras realizará la Municipalidad de Godoy Cruz con los fondos obtenidos por la emisión de Letras. Imagen ilustrativa. Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Municipalidad de Godoy Cruz emitirá Letras por $700.000.000, según el decreto municipal 3074, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La comuna indicó que los fondos obtenidos se destinarán a mejoras en los tramos de San Martín y Montes de Oca.

Las Letras SVS Godoy Cruz Serie III, de acuerdo con el texto firmado por el secretario de Legal y Técnica, Miguel Catalano, tendrán un plazo de colocación de hasta 100 días corridos desde la fecha de emisión y con vencimiento no posterior al 30 de diciembre de 2025.

Este instrumento financiero, en concepto de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables, tendrá un monto máximo de $700.000.000. El decreto establece que la amortización del capital será en dos pagos iguales: el primero a los 40 días corridos desde la emisión y el segundo en la fecha de vencimiento. Los intereses serán variables y se calcularán sobre la base de la Tasa TAMAR Privada más un margen aplicable que se determinará en el proceso de licitación.

Para qué utilizará los fondos la Municipalidad de Godoy Cruz

Los fondos obtenidos estarán destinados a mejoras en la red troncal de caminabilidad de Godoy Cruz, específicamente en los tramos San Martín y Montes de Oca. Según el texto de la comuna a cargo de Diego Costarelli, se financiarán aspectos vinculados a:

  • Uso de suelo y atractores peatonales.
  • Conectividad.
  • Espacio viario.
  • Seguridad viaria.
  • Calidad ambiental y peatonal.
  • Señalética.
  • Recambio de luminarias a LED
  • Reforestación.

Detalles del decreto

En materia de agentes intervinientes, la norma designa a Portfolio SA como organizador y estructurador, ADCAP Securities Argentina como colocador, el Banco Supervielle como agente de garantía y pago, y el Estudio Egea Abogados como asesor legal. Además, la calificación de riesgo y la segunda opinión estarán a cargo de Moody’s Local Argentina Agente de Calificación de Riesgo S.A.

La garantía de las Letras se constituirá mediante una prenda sobre certificados de plazo fijo, a favor de los tenedores. Asimismo, se prevé la posibilidad de rescate anticipado de los títulos por parte de la Municipalidad, siempre que hayan transcurrido al menos tres meses desde la emisión, con un valor de reembolso que será el mayor entre el valor técnico y el valor de mercado.

El decreto dispone también la autorización para la colocación de las Letras a través de ADCAP Securities y los co-colocadores que se designen, además de habilitar a un grupo de funcionarios y profesionales designados para suscribir documentos como el Prospecto de Emisión, Aviso de Suscripción y Aviso de Resultado, así como realizar trámites y gestiones necesarias ante los mercados autorizados.

