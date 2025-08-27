De qué se tratan los Bonos Verdes que emitirá la Municipalidad de Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz dispuso la emisión de Letras SVS, con destino al desarrollo sustentable.

La Municipalidad de Godoy Cruz dispuso la emisión de Letras Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) por un valor nominal de hasta $700 millones, destinados al desarrollo sustentable . La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto municipal 2836 firmado por el intendente Diego Costarelli .

La disposición se fundamentó en las facultades otorgadas por la Ordenanza Municipal 7445, aprobada a finales de 2024, que autoriza a hacer uso de un crédito en pesos por hasta 3.000 millones para financiar y refinanciar proyectos, y en la Ley 9.003.

Convocatoria Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

De esta manera, aprobaron la emisión de Letras SVS Godoy Cruz Serie III , por un valor nominal de hasta $700 millones , a través de la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) . Su suscripción e integración se realizarán en efectivo y en pesos . El vencimiento de la serie será hasta el 30 de diciembre de 2025, aunque la fecha definitiva será comunicada en el Prospecto de Emisión y el Aviso de Resultados.

"El producido de la colocación de dichas letras , una vez dado cumplimiento a los reglamentos de BYMA, respecto de los bonos SVS, será en definitiva destinado a la conformación del Fondo Bonos Godoy Cruz SVS , en línea con lo dispuesto por la citada ordenanza y con los objetivos de Desarrollo Sustentable que lleva adelante el Municipio", indicó la intendencia.

La emisión se alinea con los cuatro componentes principales establecidos por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), que rigen este tipo de bonos. "Los títulos deberán ser incorporados al Panel de Bonos, Sociales, Verdes y Sustentables en BYMA, conforme lo dispone la Ordenanza Municipal".

Los Bonos Verdes, Sociales y Sustentables son una nueva herramienta de financiamiento, apuntados a proyectos con impacto social y ambiental, o una combinación de ambos. También se financian o refinancian iniciativas que abordan el cambio climático, con acciones de mitigación y adaptación. Asimismo, promueven políticas públicas que fomentan el desarrollo de una economía más sostenible.

El decreto estableció que las Direcciones de Contaduría General y Tesorería General, así como la Secretaría de Hacienda, deberán proceder a la notificación correspondiente, poniendo en marcha el proceso de emisión y colocación de los nuevos títulos.

Toma de deuda en otros municipios

Recientemente, otros municipios fueron autorizados por el Gobierno de Mendoza contraer préstamoscon distintos bancos. A la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, le aprobaron un préstamo de $1.000, a través del decreto 980, con el Banco de la Nación Argentina para "financiar obras de infraestructura (urbanización) y adquisición de rodados".

En tanto, a Maipú, conducido por Matías Stevanato, de acuerdo con el decreto 1320, se le autorizaron préstamos por un total de $9300 millones con el Banco de la Nación Argentina y el Banco Credicoop Cooperativo para realizar obras prestación de agua potable y saneamiento.

Además, el Gobierno autorizó al municipio maipucino a tomar préstamos por $12 millones con distintas entidades bancarias, mediante el decreto 1672: por $4.000 millones con el Banco Patagonia y por $8.000 millones con el Banco Supervielle.