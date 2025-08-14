Boletín Oficial

Maipú fue autorizado por el Gobierno a contraer préstamos millonarios

La Municipalidad de Maipú fue autorizada por el Gobierno de Mendoza a contraer préstamos por $12 millones con distintas entidades bancarias. Los detalles.

La Municipalidad de Maipú fue autorizada a contraer préstamos para obras de agua y saneamiento.

Uno de ellos es por $4.000 millones con el Banco Patagonia. El destino, autorizados por Ordenanza Nº 7627/24 del Honorable Concejo Deliberante de Maipú, corresponde a obras de cloacas del Este, agua y saneamiento.

Su garantía serán recursos de coparticipación federal y participación provincial y fideicomisos cuentas contribuyentes, se explica en el texto de la norma. En las condiciones figura que el financiamiento no posee período de gracia y será amortizado en un plazo máximo de 36 cuotas mensuales y consecutivas, que incluirán capital e interés. La tasa de interés será TAMAR más un spread de hasta 650 puntos básicos. Por la estructuración de la operación se abonará una comisión de otorgamiento de hasta el 1% sobre el monto aprobado y disponible.

A su vez, el Gobierno autorizó al municipio a contraer un préstamos por $8.000 millones con el Banco Supervielle. Se enmarca en la Ordenanza Nº 7639/24 del Concejo maipucino, y será destinado a obra pública.

Este préstamo autorizado tendrá un plazo total de 48 meses. La devolución se realizará en hasta 48 cuotas mensuales y consecutivas que incluirán capital e interés. El financiamiento no contempla período de gracia y devengará una tasa de interés nominal anual variable.

Ambos préstamos están supeditados a la aprobación final del Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía de la Nación, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Autorización de préstamos a Maipú

Semanas atrás, el Gobierno autorizó a la comuna conducida por Matías Stevanato, de acuerdo con el Decreto 1320, a tomar préstamos por un total de $9300 millones.

Uno de esos créditos por $2.100 millones con el Banco de la Nación Argentina para "obras de infraestructura y adquisición de bienes de capital, incluyendo rodados". Y otro por $7.200 millones con el Banco Credicoop Cooperativo, que se destinará a los mismos motivos que el anterior.

