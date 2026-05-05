5 de mayo de 2026
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Apicultura

Aprobaron la nueva ley de apicultura para potenciar su impulso en la provincia de Mendoza

La Legislatura de Mendoza actualizó la normativa vigente para intentar impulsar el crecimiento de la apicultura en la provincia de Mendoza.

Aprobaron la nueva ley de apicultura para potenciar su impulso en la provincia de Mendoza.

Aprobaron la nueva ley de apicultura para potenciar su impulso en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Senado dio sanción final al proyecto de ley que actualizó la normativa vigente para impulsar la apicultura en la provincia de Mendoza. Con esta modernización de la Ley Provincial N° 6.817, el oficialismo buca para potenciar la actividad incorporando herramientas tecnológicas de georreferenciación y trazabilidad.

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Durante la sesión, el senador Walther Marcolini afirmó: “Se actualizan varios artículos e incorpora un mapa apícola provincial, registro de salas de extracción y regulación del ingreso de colmenas y material vivo, fortaleciendo la exportación y la complementariedad con la fruticultura”.

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Qué dice la nueva ley de apicultura

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de tecnología para optimizar el control del ingreso y egreso de colmenas a la provincia, en coordinación con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).

También contempla reforzar la capacitación del personal, mejorar los sistemas de fiscalización y garantizar mayores niveles de trazabilidad sanitaria. Las tareas de inspección, monitoreo sanitario y regulación de traslados estarán a cargo de la Dirección Provincial de Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción. Para esto se crearán diversas herramientas:

  • Registro Apícola obligatorio: salas de extracción habilitadas, apicultores y sus apiarios. Esta información deberá ser presentada en los controles de las barreras sanitarias del Iscamen.
  • Mapa Apícola Provincial: sistema de georreferenciación para identificar la ubicación de los apiarios.
  • Capacitación y formación: destinado especialmente a jóvenes.
  • Acceso a créditos y vinculación con mercados y ferias: para potenciar la miel mendocina como una marca regional distintiva.

El objetivo del mapa apícola es ordenar la actividad y evitar la superpoblación de colmenas en determinadas zonas. También apuntan a facilitar la gestión de servicios de polinización, la renovación de apiarios mediante coordenadas geográficas y la realización de trámites administrativos de forma virtual.

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