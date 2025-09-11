Desaparecido desde el domingo

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores

Alejandro Ainsworth estaba de vacaciones en Río de Janeiro cuando desapareció durante varias horas y luego fue hallado sin vida en el oeste de la ciudad.

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores

Foto: gentileza
Por Sitio Andino Mundo

Alejandro Ainsworth, de 54 años, apareció muerto el lunes en Río de Janeiro, tras ser reportado como desaparecido desde el domingo 7 de septiembre mientras disfrutaba de sus vacaciones en Brasil. Aunque cámaras del hotel donde se hospedaba registraron sus últimos movimientos, la policía brasileña maneja una hipótesis clave sobre el móvil del homicidio.

Muere un argentino en Brasil: investigan si fue drogado para robarle

El tétrico hallazgo se produjo al oeste de la ciudad, y sus hijos, que viajaron a Brasil para seguir la investigación, se enteraron del trágico homicidio. Las autoridades refuerzan la hipótesis de que Ainsworth fue víctima de la modalidad delictiva conocida como “Boa Noite, Cinderela”( “Buenas noches, Cenicienta”), en la que los delincuentes drogan a sus víctimas para robarles.

Lee además
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado
Brasil

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado
El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro
El viernes se conoce la condena

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

La investigación, que pasó de la unidad especializada en turismo a la Delegacia de Homicídios da Capital, espera ahora los resultados de los estudios toxicológicos para confirmar la causa de la muerte, además de la identificación de los responsables.

Quién era Alejandro Ainsworth

Oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, Ainsworth vivía en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, y su último domicilio estaba en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED, trabajó como técnico en electrocardiogramas y daba clases particulares en esa área desde hace más de 20 años. En sus redes sociales mostraba su vida personal: viajes, reuniones con amigos y momentos familiares junto a sus hijos.

Según relató su hijo Alan, la última conexión del celular de Ainsworth se registró el martes a las 21, aunque sin ubicación precisa. “Eso me hace pensar que está secuestrado y que usaron su cara como validación para ciertos movimientos”, señaló.

Fuente: TN.

Temas
Seguí leyendo

Bolivia clasificó al Repechaje ¿Cómo es el torneo nuevo rumbo al Mundial?

Se juega la fecha 17 de las Eliminatorias: repasá cómo viene la clasificación al Mundial

Adelantan la Navidad en Venezuela: ¿Estrategia económica o distracción política?

Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas

Quién era Charlie Kirk, influencer y aliado de Donald Trump asesinado en Utah

El ejército de Israel ordena la evacuación de todos los habitantes de Gaza: "No hay dónde ir"

Crisis en Nepal: renuncia el primer ministro tras violentas protestas y 19 muertos

Canonización en el Vaticano: Carlo Acutis es el primer santo millenial

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas
Tragedia en carretera

Tragedia en México: muertos y heridos de gravedad tras la explosión de un camión cisterna con 49 mil litros de gas

Las Más Leídas

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto
SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

El robo ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en Las Heras. 
los ladrones escaparon

Las Heras: dispararon cuatro veces para intentar robar una bicicleta

Terrible vuelco en Alta Montaña. El conductor se salvó. 
un herido

Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Te Puede Interesar

El presidente observó la norma que nació de las provincias y sancionó el Congreso
Siguen los vetos

Pese al acercamiento, Milei vetó la ley impulsada por los gobernadores

Por Sitio Andino Política
Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025.
Balance

Mendoza, entre las provincias con menor impacto de dengue en la temporada 2024-2025

Por Natalia Mantineo
Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Por Luis Calizaya