Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores Foto: gentileza

Por Sitio Andino Mundo







Alejandro Ainsworth, de 54 años, apareció muerto el lunes en Río de Janeiro, tras ser reportado como desaparecido desde el domingo 7 de septiembre mientras disfrutaba de sus vacaciones en Brasil. Aunque cámaras del hotel donde se hospedaba registraron sus últimos movimientos, la policía brasileña maneja una hipótesis clave sobre el móvil del homicidio.

Muere un argentino en Brasil: investigan si fue drogado para robarle El tétrico hallazgo se produjo al oeste de la ciudad, y sus hijos, que viajaron a Brasil para seguir la investigación, se enteraron del trágico homicidio. Las autoridades refuerzan la hipótesis de que Ainsworth fue víctima de la modalidad delictiva conocida como “Boa Noite, Cinderela”( “Buenas noches, Cenicienta”), en la que los delincuentes drogan a sus víctimas para robarles.

La investigación, que pasó de la unidad especializada en turismo a la Delegacia de Homicídios da Capital, espera ahora los resultados de los estudios toxicológicos para confirmar la causa de la muerte, además de la identificación de los responsables.

Quién era Alejandro Ainsworth Oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, Ainsworth vivía en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, y su último domicilio estaba en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED, trabajó como técnico en electrocardiogramas y daba clases particulares en esa área desde hace más de 20 años. En sus redes sociales mostraba su vida personal: viajes, reuniones con amigos y momentos familiares junto a sus hijos. Según relató su hijo Alan, la última conexión del celular de Ainsworth se registró el martes a las 21, aunque sin ubicación precisa. “Eso me hace pensar que está secuestrado y que usaron su cara como validación para ciertos movimientos”, señaló. Fuente: TN.

Compartí la nota:







