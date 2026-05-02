2 de mayo de 2026
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Donald Trump descarta un acuerdo rápido con Irán y escala la tensión regional

Aunque Donald Trump habló de un cese de hostilidades, rechaza las condiciones de Teherán y aumenta la presión económica y militar.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por Sitio Andino Mundo

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes ante el Congreso que “las hostilidades con Irán han cesado”, el conflicto en la región continúa mostrando signos de escalada y mantiene en vilo al escenario internacional.

Rechazo a la propuesta de paz y advertencias de Donald Trump

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Durante una cena privada en Florida, el mandatario expresó su rechazo a la propuesta de paz impulsada por Teherán, al considerar que incluye condiciones “imposibles” de aceptar por su administración. En ese marco, advirtió sobre los riesgos de un acuerdo apresurado y sostuvo que una solución superficial podría reactivar el conflicto en el corto plazo.

En el plano económico, la Casa Blanca endureció su postura respecto al tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz. Washington alertó que cualquier embarcación que pague peajes a Irán para circular por esa vía podría enfrentar sanciones, en una medida orientada a limitar las fuentes de financiamiento del país persa, aunque con potencial impacto en el comercio global.

Donald Trump y su nueva estrategia

La estrategia del gobierno estadounidense también enfrenta cuestionamientos internos. Según una encuesta de The Washington Post junto a ABC e Ipsos, el 61% de los ciudadanos considera un error el uso de la fuerza militar contra Irán.

En paralelo, China se posiciona en el plano diplomático. Su embajador ante la ONU, Fu Cong, calificó como “crucial” sostener el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, y anticipó que la situación en Ormuz será central en la agenda bilateral cuando Trump visite Pekín a fines de mes.

La crisis en el Líbano se intensifica

Mientras tanto, la crisis también se intensifica en el sur del Líbano. El presidente del Parlamento, Nabih Berri, denunció que el cese al fuego con Israel permite una escalada de ataques. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, al menos 16 personas murieron este viernes en bombardeos israelíes, que se suman a más de 30 víctimas registradas el día anterior.

Con un escenario regional cada vez más volátil, la comunidad internacional observa con preocupación una crisis que no solo impacta en Oriente Medio, sino que también repercute en la política interna estadounidense y en las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

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