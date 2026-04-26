Videos: Israel bombardea el sur del Líbano pese al alto el fuego y crece la tensión con Hezbolá

Imágenes de los ataques de Israel sobre el Líbano, en medio de la tregua anunciada por Donald Trump. 25/04/2026.

El frágil alto el fuego en la frontera entre Israel y el Líbano sufrió un nuevo golpe luego de que aviones israelíes bombardearan posiciones en el sur libanés. Las autoridades locales confirmaron víctimas y advirtieron que la tensión regional vuelve a aumentar en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hezbolá .

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANI) , aviones de combate israelíes bombardearon la localidad de Kfar Tibnit este domingo, una de las siete zonas que habían recibido órdenes de evacuación horas antes del ataque. En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , defendió la continuidad de las operaciones militares y responsabilizó directamente a Hezbolá por el deterioro del acuerdo.

Durante una reunión de gabinete, el mandatario afirmó que el grupo proiraní está “desintegrando el alto el fuego” , al considerar que sus acciones constituyen una amenaza constante.

"Estamos actuando enérgicamente de acuerdo con las reglas que hemos acordado con Estados Unidos (…) y eso significa libertad de acción no solo para responder a los ataques sino también para frustrar las amenazas inmediatas", sostuvo en un videomensaje difundido por sus canales oficiales.

De acuerdo con fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas, las tropas terrestres israelíes continúan desplegadas dentro de una denominada “línea amarilla”, un corredor de seguridad cercano a la frontera donde se mestá “desintegrando el alto el fuego”antiene la prohibición estricta de retorno para los residentes libaneses desplazados. Esta medida busca evitar incidentes en una zona considerada de alto riesgo, aunque ha generado preocupación entre las familias que esperan volver a sus hogares.

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Israel is heavily bombing southern Lebanon in the middle of the night — striking civilian homes and residential neighborhoods.



In what universe is this a “ceasefire”? pic.twitter.com/Qe2e31PidA — sarah (@sahouraxo) April 25, 2026

En su cuenta oficial de X, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran haber “golpeado sitios de infraestructura militar de Hezbolláh” utilizada para avanzar contra soldados israelíes. Entre ellas, enumeran: “Células terroristas de lanzamiento de cohetes; un lanzacohetes cargado, listo para lanzar; y una instalación de almacenamiento de armas y estructuras militares”.

Embed STRUCK: Hezbollah terrorists & military infrastructure sites used to advance attacks against IDF soldiers & Israel, north of the Forward Defense Line.



Among the targets struck:

- Rocket-launching terrorist cells

- A loaded, ready-to-launch rocket launcher

- A weapons storage… — Israel Defense Forces (@IDF) April 26, 2026

La frágil tregua de Medio Oriente que mantiene en vilo al mundo

La tregua del 17 de abril, que había despertado expectativas de una reducción sostenida de la violencia, se encuentra cada vez más debilitada. El conflicto previo dejó más de 2.500 muertos en Líbano, según estimaciones oficiales, y miles de desplazados que permanecen sin garantías para regresar a sus viviendas.

Los reportes preliminares del más reciente ataque israelí confirmaron la existencia de víctimas, aunque el número exacto aún no fue determinado debido a los daños en la infraestructura de rescate, que dificultan las tareas de asistencia y verificación en la zona afectada.

Mientras tanto, autoridades libanesas y especialistas vinculados a la ONU denunciaron que las incursiones en zonas civiles podrían constituir violaciones a la soberanía y a los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza. En respuesta, Israel sostiene que sus ataques son acciones defensivas destinadas a impedir el rearmamento de la milicia chiita y a neutralizar posibles ofensivas contra su territorio.

En este escenario, el ejército libanés pidió a la población que “espere antes de regresar” a las localidades del sur, advirtiendo sobre el riesgo de quedar atrapados en nuevos enfrentamientos que podrían producirse en cualquier momento.