25 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump suspende viaje de enviados de EE.UU. a Pakistán para negociar con Irán

El presidente, Donald Trump, anunció que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad, Pakistán,.

Donald Trump suspende viaje de enviados de EE.UU. a Pakistán para negociar con Irán.

Donald Trump suspende viaje de enviados de EE.UU. a Pakistán para negociar con Irán.

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en las redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad, Pakistán, para reunirse con la parte iraní.

“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social.

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En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los ataques alcanzaron instalaciones militares de la Fuerza Radwan de Hezbolá y un depósito de armas, con el objetivo de eliminar amenazas contra las tropas y la población civil israelíes.

El ejército también informó haber abatido a seis militantes de Hezbolá en tres incidentes distintos en el sur del Líbano el sábado.

La violencia se produjo a pesar del alto el fuego entre Israel y el Líbano que entró en vigor a medianoche entre el 16 y el 17 de abril, tras semanas de intensos combates transfronterizos vinculados a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

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