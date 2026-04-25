Trump suspende viaje de enviados de EE.UU. a Pakistán para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este sábado en las redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad , Pakistán, para reunirse con la parte iraní.

“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos” , escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social.

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El ejército israelí declaró este sábado que continuó atacando objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego vigente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los ataques alcanzaron instalaciones militares de la Fuerza Radwan de Hezbolá y un depósito de armas, con el objetivo de eliminar amenazas contra las tropas y la población civil israelíes.

El ejército también informó haber abatido a seis militantes de Hezbolá en tres incidentes distintos en el sur del Líbano el sábado.

La violencia se produjo a pesar del alto el fuego entre Israel y el Líbano que entró en vigor a medianoche entre el 16 y el 17 de abril, tras semanas de intensos combates transfronterizos vinculados a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.