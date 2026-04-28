Delfina Estoco clasificó al Panamericano de Gimnasia Artística y Mendoza sueña con un lugar en el Mundial

Delfina Estoco representará a Argentina en Río y va por un lugar en el Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam.

La gimnasta mendocina Delfina Estoco , de apenas 18 años, logró una clasificación histórica al Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en Río de Janeiro , que se disputará del 18 al 21 de junio. Representando a Argentina buscará junto al equipo un lugar en el Mundial de Róterdam 2026 , en un hecho sin precedentes para Mendoza.

Es la primera gimnasta mendocina en integrar una selección mayor y panamericana.

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La convocatoria de Delfina no es una más: marca un antes y un después para la gimnasia artística de la provincia. La atleta del gimnasio Akro’s se convirtió en la primera mendocina en llegar a una selección nacional mayor y competir a nivel panamericano .

Su crecimiento fue sostenido y respaldado por la Federación Mendocina de Gimnasia Artística , que acompañó su desarrollo desde temprana edad.

Cómo fue el proceso de selección para el Panamericano

Superó un exigente sistema de evaluaciones y quedó entre las mejores del país. El camino hacia la selección incluyó una concentración de preselección con diez gimnastas, divididas entre preconvocadas y aspirantes que debieron rendir un control inicial.

Delfina se destacó al obtener el segundo lugar en esa evaluación, lo que le permitió acceder a la concentración final. Allí, tras una semana de entrenamientos intensos y evaluaciones con jueces, terminó de asegurar su lugar en el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2049087887266717831&partner=&hide_thread=false Histórico para Mendoza

La gimnasta Delfina Estoco (18) fue convocada al Panamericano de Río y va por la clasificación al Mundial

Primera mendocina en una selección mayor

Talento, esfuerzo y sueño grande #Gimnasia #Mendoza #DeporteArgentino pic.twitter.com/mqndfsezQQ — Sebastián Colucci (@MSColucci) April 28, 2026

Con quién competirá Delfina en el equipo argentino

Compartirá equipo con otras cuatro gimnastas de alto nivel nacional.

La mendocina integrará el seleccionado junto a:

Isabella Ajalla

Emilia Acosta

Meline Mesropian

Julieta Lucas

El equipo buscará meterse entre los cinco mejores del Panamericano, lo que otorgará la clasificación directa al Mundial.

Cuándo y dónde compite Delfina Estoco

El Panamericano se disputará en Río de Janeiro del 18 al 21 de junio. La competencia será en Brasil y tendrá un nivel altísimo, ya que reunirá a las mejores gimnastas del continente. Además, será clasificatorio al Mundial de Róterdam, que se desarrollará del 17 al 25 de octubre en Países Bajos.

El objetivo es claro: terminar entre los cinco primeros equipos y asegurar el pasaje mundialista.

Cómo llega Delfina a este desafío internacional

Viene de destacarse en torneos internacionales y consolidar su nivel competitivo. La joven mendocina entrena desde los 6 años en el gimnasio Akro’s, bajo la conducción de Agustina Álvarez Soler, y ha construido una carrera en crecimiento constante.

Entre sus antecedentes recientes se destaca su participación en el Luxemburgo Open, donde logró meterse en la final de paralelas, demostrando su nivel en el plano internacional. Su evolución también incluye excelentes resultados en torneos provinciales y nacionales, lo que la posicionó como una de las grandes promesas del país.

Qué dijo Delfina tras lograr la clasificación

La gimnasta expresó su emoción y destacó el esfuerzo detrás del logro.

“Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Aunque trabajé muchísimo para esto, nunca me imaginé que iba a llegar este resultado”, contó. Además, agregó: “Fueron muchos días de esfuerzo y hoy todo eso valió la pena. Esto me motiva a seguir, a no bajar los brazos y a confiar más en mí”.

Sus palabras reflejan no solo la emoción del momento, sino también el camino recorrido para alcanzar este objetivo. El logro de Delfina Estoco trasciende lo personal. Representa un avance enorme para la gimnasia mendocina, que por primera vez tendrá presencia en un seleccionado mayor en una cita continental.

Ahora, el desafío será aún mayor. Pero con talento, trabajo y confianza, la mendocina ya demostró que puede estar a la altura. Y en Río, irá por más: meter a Argentina en el Mundial y seguir haciendo historia.

Preguntas frecuentes sobre Delfina Estoco

¿Quién es Delfina Estoco?

Es una gimnasta mendocina de 18 años que representará a Argentina en el Panamericano.

¿Qué logró recientemente?

Clasificó al Campeonato Panamericano de Río de Janeiro.

¿Cuándo se disputa el Panamericano?

Del 18 al 21 de junio en Brasil.

¿Qué está en juego en ese torneo?

La clasificación al Mundial de Róterdam 2026.

¿Por qué es un hecho histórico?

Porque es la primera mendocina en integrar una selección mayor y panamericana en gimnasia artística.