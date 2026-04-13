Gimnasia Artística: dos jueces mendocinos fueron elegidos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La Gimnasia Artística mendocina vuelve a dar un paso histórico: Agustina Álvarez y Franco Gutiérrez fueron seleccionados como jueces para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La designación representa un reconocimiento al trabajo, la formación y la trayectoria de ambos dentro de la disciplina.

La confirmación de sus nombres dentro del evento olímpico juvenil no es casualidad. Ambos vienen construyendo su camino desde hace años, con presencia en competencias nacionales e internacionales.

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El proceso de selección no solo tiene en cuenta la experiencia, sino también los resultados en exámenes internacionales y la evaluación del comité técnico de la Federación Internacional de Gimnasia .

Estar en Dakar no es solo un logro personal, es un aval al nivel que tiene la gimnasia mendocina.

Álvarez: años de trabajo y un objetivo cumplido

Agustina Álvarez no ocultó su emoción al conocer la noticia: “Estoy muy contenta, todavía me cuesta un poco creerlo, pero realmente feliz”, expresó. Su recorrido comenzó en 2017 y desde entonces fue creciendo en su carrera como jueza, con un objetivo claro: llegar a lo más alto.

También explicó cómo vivió el proceso: “Más que esperarlo, lo deseaba. Sabía que dependía de muchos factores. Yo me enfoqué en hacer todo lo que estaba a mi alcance para ser elegible; después, la decisión final no dependía de mí”. Actualmente, es una pieza clave dentro de la Federación mendocina, con participación constante en torneos de alto nivel.

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Gutiérrez: del atleta al juez internacional

El camino de Franco Gutiérrez tiene otra historia, pero el mismo resultado. Tras retirarse como gimnasta, decidió seguir vinculado al deporte desde otro rol. “Estoy muy entusiasmado, son eventos en los que uno siempre sueña con participar”, señaló.

Con más de diez años como juez en la federación metropolitana, dio el salto en el último ciclo olímpico. “Me propuse dar un salto de calidad, estudié mucho para el examen internacional y por suerte me fue muy bien. Eso me abrió las puertas a esta convocatoria”, explicó.

También reconoció que la designación no es sencilla: “Sabía que tenía la edad, pero dependía de varios factores. Después te tiene que convocar la federación internacional”.

Experiencia internacional y presente competitivo

En paralelo, Álvarez viene de participar recientemente en el Luxembourg Open 2026, donde formó parte de la delegación argentina.

El equipo nacional logró un destacado cuarto puesto, mientras que la mendocina Delfina Estoco fue 9ª en All Around y finalista en paralelas, mostrando el nivel competitivo de la provincia.

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Dakar 2026, una cita de alto nivel

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se disputarán entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre en Dakar, Senegal, y reunirán a jóvenes atletas de todo el mundo.

En gimnasia artística, competirán deportistas de entre 14 y 15 años, en una de las plataformas más importantes de formación internacional.

Para Mendoza, la presencia de Álvarez y Gutiérrez no solo representa un logro individual, sino también un paso más en el crecimiento de la disciplina a nivel provincial.