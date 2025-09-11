Un auto volcó en Alta Montaña por un derrame de aceite de un camión

Un grave accidente vial ocurrió este mediodía en Ruta 7 de Alta Montaña , obligando a las autoridades a desplegar un importante operativo policial para asistir a un hombre, quien quedó atrapado en el vehículo y debió ser rescatado, para luego ser derivado a un hospital.

El accidente vial ocurrió en Ruta 7 a la altura del kilómetro 1.164, en Alta Montaña , en el lugar donde este miércoles había ocurrido un derrame de aceite de un camión.

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de septiembre

Al parecer esto generó que hoy el conductor de un auto perdiera el dominio del coche y volcara, por lo que el individuo, identificado como Jorge Barrera (74), sufrió heridas en distintas partes de su cuerpo. Su estado de salud sería bueno y estaría fuera de peligro, dijeron fuentes policiales en el lugar del accidente.

Según las pericias, el coche que protagonizó el accidente vial fue un Toyota Yaris blanco, patente ONK595, que era conducido por Barrera, quien circulaba solo en el rodado por Ruta 7 de este a oeste.

accidente alta montaña Hubo demoras en el tránsito en Alta Montaña, pero no se cortó la transitabilidad en ningún momento.

A la altura del kilómetro 1.164 el conductor perdió el dominio del rodado y volcó. El motivo fue la presencia de aceite en la calzada, que había quedado del día anterior, luego de un derrame desde un camión, señalaron fuentes policiales.

La gravedad del vuelco provocó un importante despliegue policial. Participaron efectivos de Policía de Mendoza, la Guardia Urbana Municipal y Gendarmería Nacional Argentina, entre otros.

El conductor fue rescatado y trasladado al hospital Central, donde se recupera de las heridas. Efectivos que participaron del operativo dijeron que el individuo estaba con heridas de consideración, pero que personal médico lo había asistido rápidamente. Trascendió que el hombre es oriundo de San Juan.

El choque generó demoras en el tránsito, aunque no hizo falta cortar la transitabilidad en el corredor internacional.