Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 4 de septiembre

Conocé el estado y horario del paso Los Libertadores para este jueves 4 de septiembre.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanecerá abierto durante toda la jornada de este jueves 4 de septiembre , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico indica para alta montaña nublado en sector Norte, despejado en sectores central y Sur. Después de las 16, despejado en su totalidad.

La temperatura en la mañana de este martes es de -7º en Uspallata, -11º en Punta de Vaca, -14º en Puente del Inca y de -15º en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Internacional Los Libertadores.jpeg El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto durante toda la jornada de este jueves 4 de septiembre. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.