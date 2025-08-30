Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 30 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está cerrado hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Prensa Gendarmería Nacional

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Atención

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Específicamente, el comunicado explica que “un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera afectarán las condiciones de transitabilidad seguras".

Paso Internacional Los Libertadores túnel Cristo Redentor
Cómo está hoy el Paso internacional Los Libertadores este sábado 30 de agosto.

Cómo está hoy el Paso internacional Los Libertadores este sábado 30 de agosto.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

