Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades de ambos países, Argentina y Chile, dieron a conocer los motivos de la decisión que lleva a cerrar el Paso internacional Los Libertadores.

Debido a las condiciones de inestabilidad climática en Alta Montaña, las autoridades nacionales anunciaron que el Paso Internacional Los Libertadores cerrará este sábado 30 de agosto para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Por qué cerrará el Paso a Chile este sábado 30 de agosto de 2025

Las autoridades de ambos países, Argentina y Chile, dieron a conocer que los motivos de la decisión de no habilitar el Paso es por inclemencias meteorológicas que no aseguran un tránsito seguro.

Específicamente, el comunicado explica que “un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera afectarán las condiciones de transitabilidad seguras".

Asimismo, las autoridades invitan a los viajeros a estar pendientes a los medios oficiales de las entidades para ir informándose sobre las últimas novedades.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

