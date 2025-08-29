Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Debido a las condiciones de inestabilidad climática en Alta Montaña , las autoridades nacionales anunciaron que el Paso Internacional Los Libertadores cerrará este sábado 30 de agosto para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Las autoridades de ambos países, Argentina y Chile, dieron a conocer que los motivos de la decisión de no habilitar el Paso es por inclemencias meteorológicas que no aseguran un tránsito seguro .

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 29 de agosto

Alta Montaña Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Específicamente, el comunicado explica que “un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera afectarán las condiciones de transitabilidad seguras".

Asimismo, las autoridades invitan a los viajeros a estar pendientes a los medios oficiales de las entidades para ir informándose sobre las últimas novedades.

Cristo Redentor-81

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.