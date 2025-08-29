Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 29 de agosto

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este viernes 29 de agosto.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este viernes 29 de agosto , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de 9 a 21 (hora argentina).

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto

Alta Montaña Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El pronóstico del tiempo para alta montaña probabilidad de nevadas en la noche. Las temperaturas esta mañana en las localidades cordilleranas son de -2º en Uspallata, -6° en Punta de Vacas, -10º en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas .

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Internacional Los Libertadores túnel Cristo Redentor Cómo está hoy el Paso internacional Los Libertadores este viernes 29 de agosto.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

Lado argentino (Uspallata): 19.

Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.