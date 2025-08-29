Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 29 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este viernes 29 de agosto.&nbsp;

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este viernes 29 de agosto. 

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Lee además
Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto

El pronóstico del tiempo para alta montaña probabilidad de nevadas en la noche. Las temperaturas esta mañana en las localidades cordilleranas son de -2º en Uspallata, -6° en Punta de Vacas, -10º en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Internacional Los Libertadores túnel Cristo Redentor
Cómo está hoy el Paso internacional Los Libertadores este viernes 29 de agosto.

Cómo está hoy el Paso internacional Los Libertadores este viernes 29 de agosto.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 27 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 26 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 25 de agosto

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Las Más Leídas

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada
Tragedia

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

Te Puede Interesar

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Por Natalia Mantineo
La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria.
Educación

La DGE tomó una decisión clave sobre las materias previas que pueden tener los estudiantes de secundaria

Por Cecilia Zabala
El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina
Los capitales se van

El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina

Por Marcelo López Álvarez