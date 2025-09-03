Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Un camión que era remolcado por otro vehículo cayó al vacío y rompió parte del puente. Hasta nuevo aviso el Paso a Chile está cerrado por el accidente vial.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial se registró en la Ruta Nacional 7, a la altura de Cerro Amarillo, cuando un camión que era remolcado por otro vehículo desbarrancó y terminó cayendo al vacío en el Río Mendoza en el km 1.196.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, Gendarmería Nacional, el Grupo de Unidades Motorizadas (GUM) y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Según informaron fuentes oficiales, Gendarmería logró ubicar al conductor del vehículo siniestrado, quien fue asistido por Bomberos de la Policía mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Cómo se produjo el accidente vial

Según informaron el accidente vial involucró a dos camiones tractores: uno de ellos presentaba desperfectos mecánicos y era arrastrado por el otro. Al llegar al puente, la lanza de enganche se cortó, lo que provocó la pérdida de dominio y la caída del camión hacia el vacío.

Rescate y daños en el lugar

El chofer fue rescatado por Bomberos, Gendarmería y personal de salud, quienes lograron ponerlo a salvo. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables: alrededor de 50 metros de baranda de seguridad del puente quedaron destruidos.

Ante esta situación, Vialidad Nacional emitirá un comunicado oficial sobre la transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores, que permanecerá cortado en forma total para todo tipo de vehículos.

En paralelo, el coordinador del Área de Control Integrado (ACI) ya dispuso el corte total de la Ruta Argentina–Chile, mientras que se solicitará al Coordinador General del paso la interrupción del tránsito en sentido Chile–Argentina.

Evaluación de infraestructura

Las autoridades , con la luz diurna, realizará una evaluación de los daños estructurales en el puente y se planificará la reparación del vallado de contención, con el objetivo de restablecer la seguridad en uno de los principales pasos fronterizos.

