Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.

La madrugada de este domingo estuvo marcada por un choque múltiple en el sur provincial, que involucró a tres vehículos y dejó como saldo dos personas hospitalizadas. El conductor de uno de los autos arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia.

El accidente se registró alrededor de las 5 de la madrugada en Avenida Yrigoyen, en el departamento de San Rafael. El siniestro tuvo como protagonista a un VW Sirocco conducido por un joven de 20 años, quien circulaba acompañado de dos personas más.

Por razones que se tratan de establecer, antes de llegar a calle W. Lencinas, el vehículo impactó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada sobre la calzada, con su frente hacia el Este por Av. Yrigoyen. El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y, en su recorrido, colisionara a su vez con un Fiat Palio que esperaba el semáforo en dirección en la misma dirección. En este vehículo, viajaban tres mujeres.

Como consecuencia del accidente vial, una de las víctimas sufrió traumatismo de cráneo severo y debió ser trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. Minutos después, una segunda unidad del Servicio de Emergencias asistió a otra persona con fractura de fémur izquierdo.

Según trascendió, el conductor del VW Sirocco dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,96 gramos por litro de alcohol en sangre.