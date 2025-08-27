Taboada y Roque Sáenz Peña

Accidente vial en Luján de Cuyo: un adolescente resultó herido tras ser atropellado por un colectivo

Un accidente vial en Luján de Cuyo dejó a un adolescente herido tras chocar con un colectivo. Fue trasladado al hospital con politraumatismos.

El joven fue diagnosticado con politraumatismo moderado

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial en Luján de Cuyo ocurrió durante el mediodía de este miércoles alrededor de las 13:00 horas y dejó como saldo a un adolescente herido. Según informaron fuentes oficiales, el joven fue embestido por un colectivo mientras circulaba en bicicleta.

Cómo ocurrió el accidente vial en Luján de Cuyo

El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Toboada y Roque Sáenz Peña, cuando un colectivo impactó contra una bicicleta. La víctima es un joven de 17 años que circulaba en bicicleta por la ciclovía de Sáenz Peña.

Al intentar girar hacia calle Taboada, el joven no advirtió la presencia de un colectivo del grupo 700, interno 56, conducido por L.D.M., de 40 años, y se produjo la colisión.

Hospital Santa Isabel de Hungría, internación, enfermeros, médicos, Guaymallén
Tras el accidente vial, el joven fue trasladado al Santa Isabel de Hungría

De inmediato arribó al lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió al adolescente y diagnosticó politraumatismo moderado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría para una mejor atención.

En tanto, al chofer del colectivo se le realizó el dosaje de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo

