Accidente vial

Un conductor borracho protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo

Ocurrió en el Acceso Sur. El conductor, que manejaba una Toyota Hilux, dio positivo en el test de alcoholemia con un valor que supera ampliamente el permitido.

El conductor superó ampliamente el límiter de alcohol permitido

El conductor superó ampliamente el límiter de alcohol permitido

Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un conductor de 33 años protagonizó un vuelco durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo. Tras la intervención de las autoridades, se constató que se encontraba alcoholizado y debió recibir asistencia del Servicio de Emergencias.

Accidente vial en Acceso Sur y Aráoz: un conductor borracho volcó su camioneta

El accidente vial se registró a las 05:15 en la intersección de Acceso Sur y Aráoz, en el departamento de dicho departamento. Personal de la Comisaría 47° acudió al lugar tras recibir el aviso de un vuelco vehicular.

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Detienen a El Loco en San Carlos, un delincuente vinculado al Kaka Martínez
Los detalles del operativo

Narcomenudeo, allanamiento y detención: cayó un delincuente vinculado al "Kaka" en San Carlos

Al llegar, constataron que se trataba de una camioneta Toyota Hilux, conducida por G. R., de 33 años, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad. En consecuencia, agentes de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre.

Asimismo, el hombre tuvo que ser asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes diagnosticaron politraumatismos leves.

De cuánto es la multa por alcoholemia positiva en el 2025

En la provincia de Mendoza, los conductores que superan 1 (un) gramo de alcohol en sangre enfrentan serias multas pecuniarias. Según el caso, la sanción también puede incluir arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.

Con el aumento de la Unidad Fija confirmada por ley, por el plazo de un año, las multas leves costarán $42.000 d(100 UF); las graves, $294.000 (700 UF); las gravísimas, $420.000 (1000 UF), y el concurso, cuando el conductor comete dos o más faltas, tendrá un valor de $630.000 (1500 UF).

Estos montos tendrán un descuento de 40% si se abonan dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de realizada el acta vial.

Multas 2025.jpg
Multas por alcoholemia positiva.

Multas por alcoholemia positiva.

En este sentido, las multas por alcoholemia tendrán un importante incremento. De 0,2 gramos de alcohol en sangre en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y o ciclomotores y de 0,5 en el caso de automóviles a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $1.260.000 y $ 2.520.000, equivalentes a 3.000 hasta 6.000 Unidades Fijas, y retención de licencia de conducir.

Y con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multas económicas que van desde $1.680.000 hasta $4.620.000, equivalentes a 4.000 hasta 11.000 Unidades Fijas.

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica
El rol del jurado popular

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

