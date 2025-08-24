Un conductor borracho protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo

Un conductor de 33 años protagonizó un vuelco durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo . Tras la intervención de las autoridades, se constató que se encontraba alcoholizado y debió recibir asistencia del Servicio de Emergencias.

El accidente vial se registró a las 05:15 en la intersección de Acceso Sur y Aráoz , en el departamento de dicho departamento. Personal de la Comisaría 47° acudió al lugar tras recibir el aviso de un vuelco vehicular.

Grave Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Al llegar, constataron que se trataba de una camioneta Toyota Hilux , conducida por G. R., de 33 años , quien se encontraba en evidente estado de ebriedad . En consecuencia, agentes de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo realizaron el correspondiente test de alcoholemia , que arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre .

Asimismo, el hombre tuvo que ser asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) , quienes diagnosticaron politraumatismos leves .

De cuánto es la multa por alcoholemia positiva en el 2025

En la provincia de Mendoza, los conductores que superan 1 (un) gramo de alcohol en sangre enfrentan serias multas pecuniarias. Según el caso, la sanción también puede incluir arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.

Con el aumento de la Unidad Fija confirmada por ley, por el plazo de un año, las multas leves costarán $42.000 d(100 UF); las graves, $294.000 (700 UF); las gravísimas, $420.000 (1000 UF), y el concurso, cuando el conductor comete dos o más faltas, tendrá un valor de $630.000 (1500 UF).

Estos montos tendrán un descuento de 40% si se abonan dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de realizada el acta vial.

Multas 2025.jpg Multas por alcoholemia positiva.

En este sentido, las multas por alcoholemia tendrán un importante incremento. De 0,2 gramos de alcohol en sangre en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y o ciclomotores y de 0,5 en el caso de automóviles a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $1.260.000 y $ 2.520.000, equivalentes a 3.000 hasta 6.000 Unidades Fijas, y retención de licencia de conducir.

Y con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multas económicas que van desde $1.680.000 hasta $4.620.000, equivalentes a 4.000 hasta 11.000 Unidades Fijas.