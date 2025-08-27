Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas".

Se acerca el fin de semana y, con él, los planes con amigos, asados con la familia o disfrutar de un momento de calma en algún espacio verde. No obstante, se recomienda a quienes planifican pasar tiempo al aire libre que tengan a mano un paraguas, ya que se esperan abundantes lluvias en la provincia de Mendoza.
La Tormenta de Santa Rosa: tradición y pronóstico en Mendoza
A agosto le quedan muy pocos días, lo que significa la llegada de un fenómeno que combina tradición y meteorología en nuestra provincia. En las jornadas cercanas al 30 de agosto, tiene lugar la “Tormenta de Santa Rosa”, cuya historia cuenta que gracias a sus plegarias en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, logró desencadenar un temporal que impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal.
Desde entonces, quedó arraigado en la cultura mendocina que, a fines de agosto, se producen precipitaciones leves o tormentas ligadas a la patrona de Lima y de América. Este año no será la excepción, puesto que varios modelos meteorológicos ya prevén lluvias en gran parte del territorio mendocino.
Del calor primaveral al frío proveniente del sur: este viernes bajarán las temperaturas.
Foto: Yemel Fil
El meteorólogo Mariano García bromeó en Aconcagua Radio que los vecinos deberán preparar “canoas” para salir este fin de semana, porque “la vamos a necesitar”. “Si se cumplen los pronósticos, estamos hablando de un domingo con más de 30 milímetros precipitados durante todo el día, teniendo en cuenta que el sábado también vendría de llover bastante”, expresó este miércoles por la mañana.
En detalle, en todo Mendoza habrá inestabilidad durante el sábado y domingo, pero en algunas zonas también puede producirse una combinación de lluvias y nevadas, como en Potrerillos, Cacheuta o El Salto.
Después de una tregua “primaveral”, se vienen las lluvias y la baja de temperaturas
Los últimos días las temperaturas se ubicaron en torno a los 25°C, por lo que algunos mendocinos ya entraron en “modo primavera”. No obstante, las máximas descenderán notablemente en las próximas jornadas.
“Esto cambia a partir del viernes en la tarde, que empieza a soplar viento sur y seguro compromete las máximas. Después se viene un sábado bastante nublado, con un domingo con precipitaciones moderadas a intermitentes”, añadió García.
En las jornadas cercanas al 30 de agosto, tiene lugar la “Tormenta de Santa Rosa”.
Foto: Cristian Lozano
Por su parte, el meteorólogo de la Dirección de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos, coincidió en que el 29 de agosto ingresaría un frente frío, el cual va a “generar la ocurrencia de las primeras tormentas y lluvias en la región”.
“Hacia la tarde noche aparecerían esas tormentas y ya el día sábado y domingo habrá un marcado ascenso de la humedad, con cielo cubierto”, sumó. Luego, anticipó que el día 30 de agosto seguiría la probabilidad de lluvias y lloviznas, lo cual se extendería hasta el domingo. Recién hacia la tarde-noche del 31 de agosto se espera que mejore el tiempo.