Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas".

Se acerca el fin de semana y, con él, los planes con amigos, asados con la familia o disfrutar de un momento de calma en algún espacio verde. No obstante, se recomienda a quienes planifican pasar tiempo al aire libre que tengan a mano un paraguas , ya que se esperan abundantes lluvias en la provincia de Mendoza .

A agosto le quedan muy pocos días, lo que significa la llegada de un fenómeno que combina tradición y meteorología en nuestra provincia. En las jornadas cercanas al 30 de agosto , tiene lugar la “ Tormenta de Santa Rosa” , cuya historia cuenta que gracias a sus plegarias en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario , logró desencadenar un temporal que impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal.

Desde entonces, quedó arraigado en la cultura mendocina que, a fines de agosto, se producen precipitaciones leves o tormentas ligadas a la patrona de Lima y de América . Este año no será la excepción, puesto que varios modelos meteorológicos ya prevén lluvias en gran parte del territorio mendocino .

El meteorólogo Mariano García bromeó en Aconcagua Radio que los vecinos deberán preparar “canoas” para salir este fin de semana, porque “la vamos a necesitar”. “Si se cumplen los pronósticos, estamos hablando de un domingo con más de 30 milímetros precipitados durante todo el día , teniendo en cuenta que el sábado también vendría de llover bastante”, expresó este miércoles por la mañana.

En detalle, en todo Mendoza habrá inestabilidad durante el sábado y domingo, pero en algunas zonas también puede producirse una combinación de lluvias y nevadas, como en Potrerillos, Cacheuta o El Salto.

Los últimos días las temperaturas se ubicaron en torno a los 25°C, por lo que algunos mendocinos ya entraron en “modo primavera”. No obstante, las máximas descenderán notablemente en las próximas jornadas.

“Esto cambia a partir del viernes en la tarde, que empieza a soplar viento sur y seguro compromete las máximas. Después se viene un sábado bastante nublado, con un domingo con precipitaciones moderadas a intermitentes”, añadió García.

lluvia, frio y tormenta, invierno, paraguas En las jornadas cercanas al 30 de agosto, tiene lugar la “Tormenta de Santa Rosa”. Foto: Cristian Lozano

Por su parte, el meteorólogo de la Dirección de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos, coincidió en que el 29 de agosto ingresaría un frente frío, el cual va a “generar la ocurrencia de las primeras tormentas y lluvias en la región”.

“Hacia la tarde noche aparecerían esas tormentas y ya el día sábado y domingo habrá un marcado ascenso de la humedad, con cielo cubierto”, sumó. Luego, anticipó que el día 30 de agosto seguiría la probabilidad de lluvias y lloviznas, lo cual se extendería hasta el domingo. Recién hacia la tarde-noche del 31 de agosto se espera que mejore el tiempo.