Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC: por qué se celebra hoy, 27 de agosto

Cada 27 de agosto se celebra en Argentina el Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC. La fecha fue instaurada para conmemorar la creación de la Federación Nacional de Estaciones de Servicio (FOESGRA) y, al mismo tiempo, poner en valor la labor de quienes se encargan de la distribución y despacho de combustibles en todo el país.

Por qué se celebra el Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC el 27 de agosto La efeméride recuerda la fundación de la Federación Nacional de Estaciones de Servicio. Además, en 1982 se inauguró en Entre Ríos el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías (SOESGyPE).

23 de junio, naftas, combustibles, estacion de servicio, ypf, aumento.jpg 27 de agosto, Argentina celebra el Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC. Foto: Yemel Fil Si bien la efeméride tiene alcance nacional, en algunas provincias se conmemora en otras fechas: en Santa Fe, el 1 de agosto, y en Córdoba, el 13 de diciembre.

Se estima que alrededor de 60 mil trabajadores cumplen funciones en estaciones de servicio de todo el país, incluidas las de GNC. Entre los elementos más característicos de estas estaciones se destacan los surtidores y los depósitos. A partir de los años 90, muchos establecimientos ampliaron su oferta incorporando la venta de artículos y minimercados.

Fuente: Capega