Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Desde Aysam solicitaron a la población hacer un uso racional del suministro. El corte de agua se extenderá entre 24 y 48 horas.

En menos de un mes, Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) informó sobre un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza. El corte, programado por trabajos de mantenimiento, arrancará a las 3.30 del sábado 30 de agosto y podría extenderse entre 24 y 48 horas.

El operativo, coordinado con la Dirección de Hidráulica, tiene como objetivo principal realizar maniobras de prueba y seguridad en el descargador de fondo del Dique Potrerillos.

De forma simultánea, Aysam aprovechará este lapso para instalar un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora de Potrerillos y realizar trabajos en la planta de Luján II. Se advierte que durante las maniobras se liberará un caudal de agua de hasta 250 m³/s en el río Mendoza, por lo que se solicita a la población no acercarse a las márgenes del río.

Corte de agua: estas serán las zonas afectadas

El corte de agua impactará en las siguientes áreas del Gran Mendoza:

  • Ciudad: La Favorita.

  • Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

  • Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.

  • Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

  • Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Recomendaciones para tener en cuenta

Ante el corte programado, las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias y cuidar la reserva de agua domiciliaria. Entre las sugerencias se encuentran:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada, de al menos 2 litros por persona.

  • Preservar el agua del tanque domiciliario y utilizarla con moderación.

  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera está prohibido durante todo el año.

