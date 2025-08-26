Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.

Tal como ocurrió a principios de este mes, Aguas Mendocinas (Aysam) informó sobre un nuevo corte de agua que afectará a varias zonas del Gran Mendoza . El corte arrancará a las 3.30 del sábado y podría extenderse entre 24 y 48 horas . El mismo es programado y obedece a trabajos de mantenimiento en el descargador de fondo del Dique Potrerillos.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de Aysam , el corte de agua será coordinado con la Dirección de Hidráulica y tendrá como objetivo principal realizar maniobras de prueba y seguridad en el dique.

De forma simultánea, Aguas y Saneamiento Mendoza aprovechará la ventana de tiempo para instalar un nuevo caudalímetro en la planta potabilizadora de Potrerillos y realizar trabajos en la planta de Luján II.

Aumento del caudal del río: la Dirección de Hidráulica advirtió que, durante las maniobras, se liberará un caudal de agua de hasta 250 m³/s en el río Mendoza. Por esta razón, se solicita a la población no acercarse a las márgenes del río ni realizar actividades recreativas o deportivas en la zona.

Duración y restablecimiento del servicio: se espera que el servicio se vaya normalizando de forma paulatina, con una duración estimada de entre 24 y 48 horas después de concluidas las tareas.

Inicio del corte: los trabajos de Aysam comenzarán a las 3.30 del sábado 30 de agosto .

Corte de agua: estas serán las zonas afectadas

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos.

Las zonas del Gran Mendoza afectadas serán:

Ciudad: La Favorita.

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodriguez Peña.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.

Cortes de agua. El corte de agua arrancará el sábado 30 de agosto a las 3.30.

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Recomendaciones para tener en cuenta

Ante el corte de agua programado, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y cuidar la reserva de agua domiciliaria.

Las autoridades provinciales destacaron la importancia de estas acciones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura hídrica de la provincia.

Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.

Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h, los 365 días del año.

Sobre los caudalímetros

Continuando con el Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, y con una importante inversión de más de USD 5.1 millones, este nuevo caudalímetro se suma a los 9 que ya fueron instalados: 2 en el establecimiento potabilizador Benegas, 3 en el de Alto Godoy, 1 en la Plaza Cioppo de Luján, y 3 en Godoy Cruz.

La inversión en este nuevo caudalímetro, más los dos que se colocarán en el Establecimiento Luján II próximamente, supera los u$s 250.000.

La última vez que Aysam instaló un caudalímetro en una planta potabilizadora de Mendoza fue el pasado 2 de agosto e incluyó un gran operativo.

Para optimizar la calidad en el servicio a más de 1.100.000 mendocinos, Aguas Mendocinas plantea la optimización y reemplazo del sistema de distribución por uno más simple, funcional y automatizado para lograr la medición, regulación y operación de los acueductos de macrodistribución.