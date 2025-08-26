Buenas expectativas

Las Leñas extiende su temporada tras la última e intensa nevada

La intensa nevada, que dejó acumulaciones significativas en Las Leñas, contrastó con la situación de Los Puquios, que bajó sus persianas a mediados de agosto.

Las Leñas extiende su temporada tras la última e intensa nevada.

Las Leñas extiende su temporada tras la última e intensa nevada.

 Por Natalia Mantineo

El fuerte temporal de nieve registrado el pasado fin de semana en el Sur provincial cambió el panorama para el centro de esquí Las Leñas, permitiendo extender la temporada un mes más, inclusive, de acuerdo con lo anunciado por los dueños del complejo.

Lee además
El fenómeno tiñó de blanco la ruta provincial 222
Impactante

Fotos y videos: las espectaculares postales de la nevada en Las Leñas al cierre de temporada
Habrá reducción de calzada en una importante calle de Ciudad
Atención conductores

Desvíos y tránsito reducido en una concurrida calle de Ciudad de Mendoza

En diálogo con SITIO ANDINO, el gerente de Las Leñas, Fernando Passano, confirmó la noticia. "La tormenta nívea que se registró durante el fin de semana nos dejó 80 centímetros de nieve en cumbre y 40 en base", explicó.

Nieve, nevada, Ruta Las Leñas 22-08-25 (02)
Tras la nevada, en Las Leñas se alcanzó un acumiulado de nieve de 80 centímetro en la cumbre.

Tras la nevada, en Las Leñas se alcanzó un acumiulado de nieve de 80 centímetro en la cumbre.

Mucha nieve en Las Leñas: el panorama

Esta precipitación permitió una notable mejora en la calidad y la presentación de la nieve en el sector 1, el único que ha estado operativo durante toda la temporada.

Passano también aclaró los rumores sobre la posible habilitación de otros sectores del complejo. "Pese a los rumores de que el sector 2 y 3 iban a quedar habilitados, lamentablemente no será así", afirmó el gerente. La extensión de la temporada se mantendrá centrada en el sector 1.

las leñas 2025.jpeg
Las Leñas estará habilitado hasta septiembre, inclusive. (Gentileza José Mayorga).

Las Leñas estará habilitado hasta septiembre, inclusive. (Gentileza José Mayorga).

Respecto a la duración de la temporada, Passano manifestó que "mientras la montaña lo permita, el sector 1 estará activo hasta septiembre, inclusive, siempre y cuando los días así lo permitan".

Este anuncio brinda una excelente noticia para los amantes de los deportes de invierno, quienes podrán disfrutar de la nieve en Las Leñas por más tiempo de lo esperado.

Temas
Seguí leyendo

La Legislatura de Mendoza analiza un proyecto que impactará en mujeres embarazadas

Cómo el cambio de huso horario mejora la salud y la capacidad de atención en las personas

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

#YoTeBanco: un evento único para construir solidaridad y apoyo mutuo

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 26 de agosto

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

Las Más Leídas

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en el Gran Mendoza: será el sábado y afectará a varias zonas

El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Cristian Olguín logró viajar a Panamá, antes de que se libre el pedido de captura por estafa. 
Viajó junto a su hermana

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

Te Puede Interesar

Preocupación en San Rafael por un posible femicidio. 
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Por Pablo Segura
La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la denominada Ley Hojarasca.
Ley Hojarasca

Barrido legislativo en la provincia de Mendoza: las decenas de normas derogadas por "obsoletas"

Por Florencia Martinez del Rio
El Fachi Alcaraz, condenado a 20 años de cárcel por homicidio y otros delitos. 
caso pablo cataldo

El inesperado giro en una causa por homicidio tras un juicio por jurado estancado

Por Pablo Segura