Las Leñas extiende su temporada tras la última e intensa nevada.

El fuerte temporal de nieve registrado el pasado fin de semana en el Sur provincial cambió el panorama para el centro de esquí Las Leñas , permitiendo extender la temporada un mes más, inclusive, de acuerdo con lo anunciado por los dueños del complejo.

La abundante nevada, que dejó acumulaciones significativas, contrastó con la situación de otros complejos como Los Puquios , que a pesar de usar nieve artificial, tuvo que cerrar sus puertas el 17 de agosto.

Atención conductores Desvíos y tránsito reducido en una concurrida calle de Ciudad de Mendoza

Impactante Fotos y videos: las espectaculares postales de la nevada en Las Leñas al cierre de temporada

En diálogo con SITIO ANDINO , el gerente de Las Leñas, Fernando Passano, confirmó la noticia. "La tormenta nívea que se registró durante el fin de semana nos dejó 80 centímetros de nieve en cumbre y 40 en base", explicó.

Esta precipitación permitió una notable mejora en la calidad y la presentación de la nieve en el sector 1 , el único que ha estado operativo durante toda la temporada.

Tras la nevada, en Las Leñas se alcanzó un acumiulado de nieve de 80 centímetro en la cumbre.

Passano también aclaró los rumores sobre la posible habilitación de otros sectores del complejo. "Pese a los rumores de que el sector 2 y 3 iban a quedar habilitados, lamentablemente no será así", afirmó el gerente. La extensión de la temporada se mantendrá centrada en el sector 1.

las leñas 2025.jpeg Las Leñas estará habilitado hasta septiembre, inclusive. (Gentileza José Mayorga).

Respecto a la duración de la temporada, Passano manifestó que "mientras la montaña lo permita, el sector 1 estará activo hasta septiembre, inclusive, siempre y cuando los días así lo permitan".

Este anuncio brinda una excelente noticia para los amantes de los deportes de invierno, quienes podrán disfrutar de la nieve en Las Leñas por más tiempo de lo esperado.