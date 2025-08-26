preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

La policía busca a una mujer que desapareció en San Rafael. Su pareja fue sorprendida con sangre en la ropa y creen que pudo ser un femicidio.

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.

 Por Pablo Segura

La desaparición de una mujer y el posterior hallazgo de su pareja con manchas de sangre en ropa, como así también en la vivienda, generaron un importante despliegue policial en San Rafael ante un posible femicidio, en tanto que hasta el mediodía la víctima no había sido encontrada aún.

Todo comenzó en una casa de calle Independencia al 1.600 de San Rafael, donde un hombre fue encontrado, al parecer, bajo efectos de estupefacientes y declaró que su mujer “había desaparecido”.

Al mismo tiempo, agregó que “unos sujetos le llevaron también su camioneta”, aunque con una serie de incoherencias por lo que las autoridades dudan de su versión.

La víctima fue identificada como Rocío Maricel Collado, quien es intensamente buscada en San Rafael por la Policía de Mendoza. En tanto que el vehículo mencionado es una Fiat Fiorino.

Investigan un posible femicidio en San Rafael

Lo cierto es que esto generó un despliegue de la Policía de Mendoza y funcionarios judiciales en la escena. Trabajan en el lugar el fiscal Ivan Ávalos, junto a efectivos de investigaciones de ese departamento.

Independencia al 1.600, en San Rafael, donde fue encontrado el hombre sospechado de un femicidio.

Además, también se le dio intervención al defensor oficial Jorge Vitale, para que asista al hombre, quien por estas horas está en calidad de “sospechoso”.

Fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que los dichos del individuo son contradictorios y que, al parecer, estaría bajo efectos de drogas que le complican el habla.

Lo que sí confirmaron los detectives es que las prendas de vestir del hombre tenían sangre y también hallaron manchas hemáticas en la casa.

Por estas horas la policía busca intensamente a la mujer, sobre quien ya existe un pedido de paradero.

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
Por Sitio Andino Policiales